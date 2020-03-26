Питання виділення коштів на ліквідацію наслідків провалля на руднику №2 Стебницького «Полімінералу» розглянуть на наступному засіданні Кабміну

26.03.2020 | Filed under: Новини

Вчора, 25 березня, відбулося засідання Кабінету Міністрів України, на якому було розглянуто ряд питань. Під час затвердження порядку денного Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністрові економіки України Ігореві Петрашкові в стислі терміни розглянути питання ліквідації наслідків обвалу, який стався на руднику №2 Стебницького ГХП «Полімінерал» 15 березня ц.р.

«Маєте доручення сьогодні розглянути підготовлені документи по надзвичайній ситуації в Стебнику Львівської області, де утворилися провалля. Там дійсно складна ситуація, провали продовжуються і є загроза життю та здоров`ю громадян. Тому треба правильно реагувати і починати ліквідацію тих наслідків», – сказав Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль.

Міністр економіки Ігор Петрашко повідомив, що документи з цього питання з Львівської ОДА до Уряду вже надійшли. Їх буде опрацьовано спільно Мінекономіки та Мінрегіонбудом, і винесено на наступне засідання Кабінету Міністрів України.

Також Кабмін запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

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