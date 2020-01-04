Роздуми на тему закодованого телебачення

Переконуюся, таки телебачення це велика сила, яка здатна нагнати чималенького страху на широкі маси. Сьогодні про кодування телеканалів на супутниках не говорить хіба що той, хто поєднав своє життя з природою і відмовився від благ цивілізації. Проте у час, коли Інтернет щораз захоплює більші території – чи варто говорити про проблему як таку? Ось і спробував для себе розібратися у цьому питанні.
Так от, проблема справді є, і вона полягає як не дивно не в технічних чи фінансових площинах, а безпосередньо у політичній площині. Насправді глобальною могла б трапитися катастрофа у той час, коли в ефірі лишень три канали і їх нам перекрили вимагаючи абонентну платню. Давайте згадаємо початки сателізації. Ради чого ми купляли перші супутникові телевізійні системи? Правильно, заради того, щоб побачити ширший діапазон каналів (у більшості випадків – імпортних), ну ніде гріха таїти – щоб побачити російські канали, де крути не крути але розважальний контент набагато якісніший. Українські канали лишень згодом почали з’являтися в ефірі супутникових операторів. І якось одне одному не заважало. Тому відкат на крок назад, коли біля телевізора будуть два тюнери, суттєво ситуації не змінить. Справді постраждають лишень ті райони, де прийом Т2 є відсутній або поганої якості. Хоча про трансляцію Т2 як про якісну взагалі говорити не можу. У районі мого проживання якість диктують погодні умови. Повіяв вітер – сигнал пропав, вдарила гроза – сигнал знову на тривалий час відсутній.
А тепер давайте глянемо на ситуацію глобальніше. Не дивитися телевізор звісно нікого не переконаєш (як елемент протесту), тому на часі ситуація нагадує інформаційну диверсію, аніж навіть намагання операторів заробити. Судіть самі: та частина населення, яка не в змозі приймати Т2, швидше за все перебуває географічно десь на периферії, раз там не подбали про якісний сигнал. Тобто це села, прикордонні зони (які традиційно чомусь у нас комунікаційно здають на поталу сусідів). Навряд чи мешканці цього краю побіжать до операторів сплачувати достатньо велику суму, щоб подивитися українські канали. А дивитися телевізор вони не припинять, тож будуть черпати інфу з «братніх» каналів. Далі, думаю, не варто розвивати думку, оскільки усе і так очевидно. Тобто у будь-якому випадку цією ситуацією мали б займатися СБУ та РНБО, оскільки йдеться про пряму інформаційну загрозу безпеці держави.
Риторичне питання: чим керувалися медійні оператори, запроваджуючи таку схему трансляції – також думаю питання до правоохоронних органів. Проте у існуючий час важко віриться, що це банальна спроба додатково заробити, тому що такі дії дуже не на часі.
Тепер моя персональна позиція як звичайного споживача. Кодуйте – персонально для мене ви тільки спростите фільтрацію каналів з якісним контентом. Тобто у цих діях вбачаю соціальну складову: телеканали кодуванням убезпечують нас, глядачів, від неякісного контенту. Ось за цей момент звісно їм велике спасибі. Особливо новорічна ніч продемонструвала консервативність, яка переросла у банальну недолугість вітчизняних каналів, тож останніх пів року дивлюся їх щораз рідше.
Ну а тепер що робити якщо вищевикладений рецепт (супутникове ТБ +Т2) вас не влаштовує. У такому випадку таки доведеться викласти додаткову вартість за розширення телевізійних можливостей. Рецептом для цього є інтернет-телебачення. Говорити можна багато, адже дана технологія не унітарна і існує її багато варіантів реалізації. Також вартість і стабільність буде залежати від добросовісності оператора. У моєму випадку пішов рік на пошуки зручних операторів і технічної схеми реалізації. Як приклад, довгий час користувався пакетом телебачення, який надавав один з провідних провайдерів інтернету у нашому регіоні. Все було б чудово – 163 канали, більшість з яких українські в хорошій якості та швидкості. Та в якийсь момент керівництво вмикає хитропопість і вирішує вдатися до хитрого піруету, щоб заробити додаткові кошти: вони спочатку в односторонньому порядку змінюють технологію трансляції, що спонукає користувачів до додаткових витрат на обладнання, далі виводять вартість за ТБ в окрему платню, але останньою крапкою стало те, що почали вимагати оплату за паролі. Звісно, надалі працювати з таким оператором стосовно телебачення сенсу просто немає. Отож станом на сьогодні мій телевізійний бюджет складає наступні витрати. Трохи більше 1000 гривень віддав за смарт-бокс, без якого до речі можна було обійтися, оскільки більшість сучасних супутникових та тюнерів Т2 мають підтримку IPTV (одна із технологій трансляції інтернет-телебачення), а також 1 умовна одиниця в місяць за 400 каналів, серед яких українські, російські, білоруські, пізнавальні, спортивні і інші. Якщо по стабільності до супутникового далеко, але з Т2 цілком позмагається. До речі є трансляція каналів високої чіткості.
Отож, як висновок, нічого надзвичайного для нас, споживачів, 20 січня не відбудеться. Трошки дискомфорту повозитися з кабелями і тюнерами, і на цьому й усе. Ні в якому разі не варто викидувати старі супутникові тюнери, оскільки поляки і інші канали й надалі транслюватимуться у відкритих режимах. Єдині втрати загалом понесе країна в питаннях інформаційної безпеки. Але це вже інша історія.
Майкл Річчі
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