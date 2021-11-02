Розпочато підготовку до Світового Конгресу бойків та Фестин

0 SHARES Share Tweet

Правлінням Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків» уже розпочато активну підготовку до проведення Сьомих Всесвітніх бойківських фестин спільно зі Світовим Конгресом Бойків, що мають пройти 3-7 серпня 2022 року.

Шості Всесвітні Бойківські фестини успішно пройшли у нашому краї в 2017 р. Настав час готуватись до 2022 року. Так, 14 липня, на засіданні правління затвердили Програму та Положення, а також дату проведення фестин. Щоб не гаяти часу, уже 27 липня написали та розіслали листи з Програмою керівникам держави, зокрема тодішньому голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, Президенту України Володимиру Зеленському, Прем`єр-міністру України Денису Шмигалю, Міністру культури та інформаційної політики України Олександру Ткаченку, а також народному депутату України Андрію Лопушанському.

Аналогічні листи ми надіслали голові Львівської обласної ради Ірині Гримак, голові Львівської обласної державної адміністрації Максиму Козицькому, депутату Львівської обласної ради Михайлу Дзюдзю, голові Самбірської районної ради Віталію Кімаку, голові Самбірської районної державної адміністрації Івану Ільчишину, голові Турківської міської ради Ярославу Паращичу та голові Боринської селищної ради Михайлу Шкітаку.

Днями ми отримали відповідь з Верховної ради України за підписом голови комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, народного депутата України Микити Потураєва про те, що депутати звернулися до Кабінету міністрів України від Верховної ради України з проханням підтримати ініціативу проведення та фінансування цього міжнародного заходу. Міністерство культури та інформаційної політики України висловлює підтримку та сприяння у вирішенні питань з підготовки та проведення Сьомих Всесвітніх бойківських фестин спільно з Світовим Конгресом бойків.

Петро Косачевич,

голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і Координаційного центру Фестин та Конгресу, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, Заслужений працівник культури України, директор Турківського міського народного дому,

газета «Бойківщина»

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)