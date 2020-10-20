Руслан Пристай: «П’ять років великих змін!»

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«Шановні виборці! Знаю Руслана вже багато років і можу сказати одне: це чесна, порядна людина, прекрасний товариш, сім`янин, людина, яка прийде на допомогу в найважчу хвилину. Подивіться навколо і побачите скільки він всього зробив для свого округу і найголовніше, що робить і далі, і буде робити. Зробіть висновки! Найголовніше, що ці роботи не почали робитися за два місяці до виборів, а робилися поступово протягом п’яти років! Прошу Вас підтримати Руслана, він не підведе!»

Ці слова – не видумка, а коментар конкретної людини в мережі Фейсбук. Цей коментар може замінити собою стоси газет та сотні радіопередач. Бо це яскраве та правдиве свідчення, що люди можуть зробити дуже правильний вибір, обравши молодого віком, але розумного та досвідченого кандидата.

Саме таким кандидатом є свободівець Руслан Пристай, депутат Трускавецької міської ради, зразковий сім`янин, порядна та розважлива людина. Рано залишившись сиротою, він всього в житті досягнув сам. Досягнувши зрілості, поставив собі за мету допомагати людям, тому й пішов у депутати. На окрузі (вул. Івасюка) зроблено чимало, а в планах – продовження розпочатого.

Сьогодні спілкуємося з Русланом Пристаєм про життя, політику та Трускавецьку ОТГ.

– Пане Руслане, розкажіть про себе детальніше – хто Ви, де живете, чим займаєтеся?

– Я корінний трускавчанин. Виріс та живу на вулиці Івасюка, 3 у місті Трускавці. Навчався у середній загальноосвітній школі №2, закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом та здобув професію фінансового менеджера.

Одружений, маю чудову дружину Олесю, з якою виховуємо донечку Ніколь.

Я часто бував за кордоном у робочих поїздках та бачив як функціонують інші місцеві громади, як організована діяльність їхніх міських органів влади. Повертаючись додому у рідний Трускавець, завжди мріяв, щоб у нас було так само або навіть краще. Це й стало причиною того, що в 2015 році я вперше попробував себе у політиці. Люди мені повірили, і обрали депутатом на моєму рідному окрузі.

Я завжди кажу так: «Якщо ми нічого не будемо робити, то нічого не зміниться у нашому місті, на нашій вулиці, у нашому будинку та й у нашій країні». Тому крок за кроком ми робили все для покращення благоустрою нашої вулиці, мікрорайону, всього міста-курорту Трускавець. Зараз географію потрібно розширювати і працювати на благо всієї Трускавецької ОТГ, тобто і міста, і тих сіл, які творитимуть з нами одну сильну громаду.

Все своє життя я пропрацював у курортній сфері – як менеджер з туризму, а потім як заступник генерального директора з маркетингу. Тільки три місяці тому, в липні 2020 року я погодився піти на посаду радника міського голови з питань промоції. Моє рішення було викликане тим, що коронавірус та закриття кордонів сильно вдарили по всій курортній галузі, причому не лише у Трускавці чи Україні загалом, а в цілому світі. В цих умовах ми мусимо проявити далекоглядність та приймати відважні рішення, щоб врятувати та зберегти курорт. Оскільки в мене є досвід роботи в цій сфері, то я погодився попрацювати в цьому напрямку.

Вважаю, що основним напрямком розвитку нашого славного курорту Трускавець є збільшення потоку відпочивальників та туристів. Над цим потрібно ще багато працювати.

– Каденція VII демократичного скликання підходить до завершення. Що вдалося зробити конкретно для округу, на якому Ви були обрані в 2015-му році?

– Для округу це були п’ять років великих змін! І це не гучні заяви, адже зроблено дуже багато. Але планую зробити ще більше!

Зараз чітко прозвітую по конкретних будинках що ж нам вдалося зробити в 2015-2020 рр.

Івасюка, 1: вдалося виділити кошти на ремонт електрики. Там були певні проблеми, особливо в зимовий період, коли більшість людей включають електрообігрівальні прилади і відповідно горіла проводка. Завдяки моїм депутатським запитам та наполегливості ці роботи були завершені. Була проблема з трубами, які йдуть з даху – так звані «ливньовки». Вони повідпадали, і я написав відповідне депутатське звернення. Мені вдалося це питання вирішити, зараз ці «ливньовки» зроблені і вода, коли падає дощ, вже не потрапляє людям на стіни. Це зроблено ще в 2015-2016 рр. Також на Івасюка, 1 замінено вікна та двері. Зроблено це за програмою «30 на 70», як в цьому, так і в іншихз будинках на окрузі.

Івасюка, 1-А: замінено вікна, відкоси, відливи, відремонтовано під`їзди.

Івасюка, 3: повністю у всіх під`їздах відремонтовано сходи, і також замінено вікна, двері, водовідливи.

Вдалося виділити кошти на ремонт дахів у будинках 3, 5 та 7 на вул. Івасюка. Спочатку там були зроблені роботи тільки по половині даху, а потім їх закінчили та доробили дашки при вході в під`їзди. У будинку на Івасюка 1А, вдалось відремонтувати лише половину даху

Ну і найголовніше, про що напевно вже й забули – було зроблено ремонт вулиці Івасюка, за що я хотів би подякувати і міському голові Андрію Кульчинському, і його заступнику Олексію Балицькому. Дорога там була в жахливому стані, можна сказати що одна з найгірших у Трускавці. Ми її зробили чотири роки тому – від вул. Стебницької (біля магазину «М`ясник») до гуртожитку на Івасюка, 9, тобто всю центральну вулицю та тротуари замостили бруківкою.

А ще встановлено «лежачий поліцейський» біля Івасюка, 1, у 2016 році встановлено нові дитячі, майданчики, яких там ніколи толком не було для мешканців будинків на Івасюка, 1, 1-А, 3 та 5, встановлено тренажери (Івасюка, 1-А). Проведено роботи із заміни газопроводу (будинки 1, 1-А, 3, 5, 7), замінено ліхтарі вуличного освітлення по всій вулиці, між 5 та 7 будинками встановлено новий контейнерий майданчик для збору твердих побутових відходів. І так поволі, крок за кроком, питання вирішуються.

Розроблено проєкт «Громадський простір», який передбачає повну модернізацію, а фактично відновлення з нуля майданчику між будинками Івасюка, 1, 1-А та Стебницька, 66.

Було вивчено думку мешканців нашого мікрорайону щодо їхнього бачення цього майбутнього громадського простору на місці ігрового майданчика. До участі в проєкті запрошувалися ландшафтний дизайнер та архітектори. Майданчик спроєктовано з урахуванням потреб мешканців вул. Івасюка різних вікових категорій. Територія буде облагороджена та прикрашена зеленими насадженнями. Концептуальний проєкт благоустрою та ландшафтно-просторового облаштування території міжбудинкового простору на вул. Івасюка вже розроблений, зараз для мене головне завдання – пошук коштів на його реалізацію.

З найсвіжішого – питання, яке я піднімав протягом останніх трьох років, а саме благоустрій дворів на Івасюка, 3, 5, 7. Було розроблено проєкт, у бюджеті міста були передбачені кошти, відбувся тендер, мали приступати до робіт, аж тут – коронавірус, все зупинилося, брак коштів. Питання реалізації проекту опинилося під загрозою. Проте вдалося залучити кошти з державного бюджету. В результаті згідно Постанови Кабінету Міністрів України №891-р від 08.07.2020 р. територію реконструюють.

Як тільки вирішиться питання з ливневою каналізацією біля Івасюка, 1-А, то бруківкою будуть замощені і інші території на Івасюка. Я б хотів, щоб гарною бруківкою були замощені двори на Івасюка, 1, 1а, 9, 13, 15, 17, 19 та біля церкви святого Агапіта Печерського.

Я подав депутатський запит щодо необхідності проведення ремонтних робіт каналізаційних мереж біля житлових будинків №№ 1, 1-А, 3, 5 та 7 і отримав відповідь, що мій запит буде враховано в наступному 2021 році. Якби не COVID-19, то ці роботи могли бути зроблені і в цьому році, але, на жаль, вже нічого не поробиш – чекатимемо нового бюджетного року.

Але для того, щоб ці роботи дійсно були виконані, потрібно, щоб хтось (тобто, конкретний депутат) відстояв це питання при формуванні бюджету на 2021 рік. Там потрібно буде міняти діаметр труби, і робити заміну аж до вул. Стебницької. Але думаю, що в наступному році ми зможемо це зробити.

– Чому балотуєтеся саме від «Свободи»?

– Я балотуюся від Всеукраїнського об’єднання «Свобода», яке у Трускавці очолює Олексій Балицький. У «Свободі» дуже порядні та чесні люди, одних я знаю багато років, з іншими познайомився порівняно недавно, відколи стартував процес об`єднання Трускавця навколишніми селами.

Мені імпонує те, що «Свобода» – це єдина політична партія в Україні з чітко вираженою ідеологією, яка стоїть на захисті християнських та сімейних цінностей, яка не дала жодної «тушки», яка не зраджує виборців.

Всі змінились після Революції Гідності, на нас вплинула і продовжує впливати війна на Сході. Українці перестали мислити, базуючись на старій ментальності, в основі якої лежало «моя хата – скраю». Час показав хто є хто та що партіям-одноденкам не слід довіряти. Що вони зробили для нас за всі ці роки?!

А «Свобода» себе не заплямувала, не дискредитувала, не зрадила жодного разу. Ми – ті, хто не зраджують! Тому я довіряю «Свободі» і надіюся, що люди також зуміють відрізнити зерно від полови та зроблять правильний вибір.

Газета «Свобода»

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