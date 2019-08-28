Сьогодні – останній день прокату фільму «Гра в хованки»

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Весь останній тиждень у кінотеатрі «Злата» (м. Трускавець) на останньому сеансі показують фільм «Гра в хованки». Це фільм режисера Метта Беттінеллі-Олпіна і Тайлера Джиллетта, знятий за сценарієм Гая Басіка та Р. Крістофера Мерфі.

Сьогодні – останній день прокату, і вартує так розпланувати собі час, щоб о 21.00 сидіти у зручному кріслі кінопалацу Трускавця і насолоджуватися стрічкою. Звісно, можна почекати рік-півтора і потім подивитися фільм по телевізору, але це зовсім не те. Відстрочка перегляду хорошого фільму на такий тривалий термін подібна до незрозумілої відстрочки щойно одруженого молодого чоловіка відкласти свою першу шлюбну ніч на колись. Коли це «колись» прийде, то й відчуття будуть не ті, а може так статися, що цього «колись» не захоче чекати молода соковита дружина. Зрештою, є й велика різниця в тому що дивитися фільм на дивані під бурчання тещі й нявкання кота, а що дивитися його на великому екрані.

Та повернімося до стрічки «Гра в хованки». Вже сама назва викликає певну інтригу, адже слова «ховатися», «шукати», «гра» у нас асоціюються і з дитинством, і з детективним сюжетом. Бо хто з нас не грався в хованки, кому невідомі відчуття того, хто сховався, і того, хто шукає?

Головна героїня стрічки – наречена Грейс, котру зіграла Самар Вівінг. Порядна дівчина виходить заміж за хлопця з дуже багатої родини, котра володіє гральним бізнесом. Щоправда, родина дивна, і наречений попереджував свою обраницю про це, але вона не знала наскільки дивна!

Замість першої шлюбної ночі, бурхливого сексу і засинання під ранок в обіймах коханої людини – ніч гри, гри в хованки. Бо так велить сімейна традиція. Але це не просто гра в хованки, це гра на виживання.

«Гра в хованки» – це півтори години напруги та маса задоволення (особливо для сімейних людей і людей з почуттям гумору, а також для тих, хто любить трилер, жахи, кров, чорний гумор, закручені сюжети і непередбачувані фінали). Фільм свіжесенький, адже світова прем’єра стрічки відбулася на Міжнародному фестивалі фантастичних фільмів «FanTasia» (Монреаль, Канада) 27 липня 2019 року.

Так що поспішайте посмакувати новим кіношедевром і прихопіть з собою друзів. Ті, що переглянули «Гру в хованки» протягом тижня його прокату в «Златі», підтвердять мої слова, що на цей фільм дійсно вартує піти.

Детальніше про стрічку пише Вікіпедія.

Володимир Ключак

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