СБУ зосередиться на контррозвідці, а розслідування економічних злочинів, очевидно, здійснюватиме Бюро фінрозслідувань

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У процесі реформування Служби безпеки України пріоритетом стане контррозвідувальна діяльність, а розслідування економічних злочинів, очевидно, здійснюватиме Державне бюро фінансових розслідувань, зазначає глава Служби безпеки України Іван Баканов.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” Баканов розповів, що СБУ братиме участь у розробці державної програми з протидії економічним злочинам та, власне, запобігатиме їм.

“Але якщо говорити про розслідування, то цим у перспективі, очевидно, займатиметься Державне бюро фінансових розслідувань”, – сказав глава української спецслужби.

При цьому він наголосив, що Служба загалом у своїй роботі зосередиться на контррозвідці. “Коли говорять про те, що наша контррозвідувальна діяльність має бути чимось обмежена, мене це дивує. Сьогодні багато нових видів загроз, які диктує сучасний світ. І вони стосуються не лише України, а й будь-якої іншої країни. Невже агресія не здійснюється у вигляді економічної експансії? Можна купити стратегічно важливе для країни підприємство, а після цього його знищити”, – зазначив глава СБУ.

Interfax

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