Східниця відзначила День курорту

0 SHARES Share Tweet

Українська Швейцарія – так останнім часом називають Східницю. Селище, яке ще півстоліття тому ніби нічим особливим не вирізнялося серед інших, стало символом того, як можна досягнути успіху. І все завдяки кільком наполегливим людям, котрі дійсно люблять свій край, свою малу батьківщину. Перший з цих людей – першовідкривач та дослідник мінеральних вод селища Омелян Стоцький.

Вже кілька років поспіль в другу неділю серпня Східниця відзначає День курорту. Свято проходить в рамках фестивалю «Східницьке літо», започаткованого теперішнім селищним головою Іваном Піляком. З кінця травня по початок вересня, коли в розпалі відпочинковий сезон, у Східниці проходять різноманітні заходи, концерти, змагання, виступи, виставки, фестивалі. Чого вартує хоча б «Східниця Трофі» чи Фестиваль повітряних куль? А кульмінацією «Східницького літа» є День курорту.

Ось і цьогоріч привітати східничан та гостей селища зі святом прибули гості-побратими з Польщі, Латвії, Румунії та інших країн. Окрім місцевих виконавців на сцені амфітеатру виступили відома українська співачка «М`ята», гурт «Kozak System», колективи з-поза меж Львівщини, зокрема ансамбль «Берегиня» з Київщини. Обабіч амфітеатру розмістилися парк атракціонів та виїзна кухня, так що кожен міг обрати собі розваги на власний розсуд. День курорту Східниця не обмежився однією добою – і субота, і неділя були насиченими, а погода сприяла цьому.

Але життя в Східниці не нуртує тільки на одній локації, і тільки на свята. Прогулюючись вулицями селища-курорту, бачиш ті зміни, які відбулися в останні два-три роки, а навіть протягом останніх кількох місяців.

Так, для прикладу, ще минулого року доводилося товпитися біля джерела содової води джерела №118 біля ветхої споруди нижче дороги, а вже цьогоріч споруджено новий бювет спеціально для цього джерела. Безпосередньо в приміщенні бювету розташувався офіс Туристично-інформаційного центру Східниці, доступ в який відкритий і у вихідні. Відпочивальники задоволені, що тепер джерело не «окуповують» жіночки з п`ятилітровими каністрами – на бюветі дозволяється набрати 750 г содової, забір в 1,5-літрові пляшки заборонений.

Неподалік джерела № 18-КД бачимо експонати Музею нафтової промисловості під відкритим небом. Навпроти селищної ради – композиція води Н2О. І вже звичними здаються пам’ятник відпочивальнику в дощовику, куманець з написом «Східниця», чи погруддя першовідкривача східницьких лікувальних вод Омеляна Стоцького. Але насправді все це зроблено досить недавно, за якихось неповних 10 років.

Східниця розвивається, причому досить динамічно, і їй можна позаздрити білою заздрістю. Добре, коли є господар, добре, коли всередині громади немає протистояння, добре, коли промоція йде на позитиві, добре, коли Богом даний дар бережеться як зіниця ока. По всіх цих параметрах Східниця може бути зразком, прикладом для наслідування іншими курортами. Її географічне розташування та унікальність східницьких вод дозволяє залишатися цьому курорту поза конкуренцією.

З Днем народження, Східнице! З Днем курорту!

Володимир Ключак

(Переглядів 1 , 41 переглядів сьогодні)