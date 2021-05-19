Висячі сади Східниці

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Напевно, кожен чув про одне з семи чудес світу – висячі сади Семираміди у стародавньому Вавилоні. Щоб звеселити свою дружину Семіраміду, котра тужила за горами і лісами рідного краю, вавилонський цар Навуходоносор наказав спорудити дивовижні сади на терасах.

Східниця – не Вавилон, а українська Швейцарія, і тут тужити за лісами чи горами не приходиться. Та й штучні сади споруджувати не треба, адже вистачає своїх, натуральних, карпатських. У краї лісів та гір найкраще мислиться про сенс життя, про цінності, про суєту буденщини і вічні істини. А ще про свободу, котра окрилює наше життя та дає насолоду кожному дню буття.

Отже, хоча Східниця не потребує висячих садів, бо має предостатньо натуральних, та все ж курортові ніколи не будуть зайвими мистецькі проєкти, пов’язані з природою. Особливо в цей складний ковідний період, котрий нелегко переживають українські оздоровниці. Тож у Східниці вирішили реалізувати мистецький проєкт «Сад висячих дерев», а у ролі східницької «Семіраміди» виступила Заслужена художниця України Наталія Поліщук.

Відкриття проєкту пройшло наприкінці минулого тижня. Були поважні гості, виступи дітей, насичена програма заходу.

Та найголовніше, що ідея саду висячих дерев не залишилася в глибинах свідомості чи на папері, а втілилася в реальність. Не знати чи претендуватиме східницький «Сад висячих дерев» на статус одного з новітніх семи чудес світу, але він вже стає окрасою української Швейцарії, і це теж досягнення.

А про те, як проходить реалізація проєкту, де саме можна побачити «Сад висячих дерев» і якою є мета цієї акції, спілкуємося з Заслуженою художницею України Наталією Поліщук.

– Пані Наталю, скільки часу триватиме проєкт «Сад висячих дерев» і де він реалізовується?

– Шанувальники мистецтва зможуть спостерігати за процесом створення унікального мистецького об’єкту в СПА-готелі «Respect» на курорті Східниця. Творимо «Сад висячих дерев» до 22 травня. Тобто, цілий тиждень.

– В чому суть проєкту? Поясніть для тих, хто не зможе побачити Ваш сад наживо…

– Я створюю просторову ілюзію, яка б поєднувала малюнки, дерева і екстер’єр локації. А кожен з відвідувачів цього мистецького перформансу бачитиме щось своє. Звичайно ілюзія, що дерево висить у повітрі, буде присутня. Але, як кажуть у народі, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому я б все-таки радила побачити цей процес наживо.

Хочу наголосити, що глядачі зможуть не тільки гуляти і оглядати уже готовий «Сад висячих дерев», але й спостерігати за його творенням. Тобто, усі шанувальники мистецтва, які у період між 14 і 22 травня будуть у Східниці, зможуть спостерігати за процесом появи цього унікального мистецького об’єкту в СПА-готелі «Respect».

– Чому свій черговий арт-проєкт робите саме в Східниці, а не деінде, наприклад не в рідному Трускавці?

– Зараз як ніколи нам потрібно об’єднуватись та акумулювати усі сили та ресурси. Тільки спільними зусиллями в поєднанні із справжніми цінностями ми зможемо подолати економічну та емоційну кризу.

Внаслідок постійних карантинних обмежень індустрія гостинності зазнала найбільших збитків. Східниця – це молодий оздоровчий курорт, що інтенсивно розвивається, і зараз потребує підтримки. Як і в Трускавці, тут відпочинок і лікування, навіть в умовах карантинних обмежень, є безпечним завдяки сучасним оздоровчо-лікувальним закладам з відкритою територією та пост-ковідним реабілітаційним програмам.

Окрім цього, у Східниці особливо відчуваються карпатська природа і гірський колорит, а мінеральні води дарують можливість лікування і оздоровлення. Гості, відпочиваючи на одному курорті, радо відвідують сусідній і навпаки. Я вважаю, що Трускавець та Східниця є і повинні залишатися партнерами, а не конкурентами в жорсткому значенні цього слова. Бо разом ми сильніші, а взаємне поборювання тільки шкодитиме і буде на руку тільки третьому.

А у Трускавці теж будуть мої проєкти, я вірю в це.

– Чим цей «Сад» є для Вас особисто?

– Це спроба протиставити людські віру і надію коронавірусним викликам, які заполонили світ. Спроба художніми засобами у поєднанні з природою відновити насолоду свободи, споживання творів мистецтва та активного відпочинку.

Зараз головні новини світу – це COVID, коронавірус, карантин, обмеження. Хтось досі не може цього сприйняти, хтось виходить на протести. Я вважаю, що COVID потребує не протестів, а фахових дій. І кожен повинен робити своє: медики, політики, економісти, фахівці в кожній галузі. Для нас, митців, важливо, щоб у цій боротьбі з вірусом людство не втратило «мистецтво» у цілковитому розумінні цього слова. Тому цей проєкт – це створення унікальної локації з позитивними емоціями і відчуттям насолоди життям, мистецтвом та природою.

Тобто, «Сад висячих дерев» – це своєрідна співпраця мистецтва та природи, яка, на мою думку, принесе людям радість та допоможе покращити їхнє здоров’я. Це буде перша така локація в Україні.

– У Ваших картинах ніколи не бракувало живої природи: квітів, дерев, простору, кольору. Так буде і з «Садом»?

– Однозначно. Приходьте – й побачите самі.

– Тобто, глядачів очікуватимуть хороші враження?

– Виховуючи чотирьох дітей та творчо працюючи, перебуваєш у постійній потребі підсилення своїх емоційно-життєвих ресурсів, тож ми дуже багато подорожуємо. У пошуках нових емоцій та натхнення відвідали вже 58 країн, і щоразу розумієш, що туристам потрібні емоції та враження. От і вирішили створити в Україні цілий мистецький сад, щоб глядачі могли насолоджуватися не просто картинами, а оригінальною галереєю на відкритому повітрі. В планах є добрий десяток дерев, відчуття саду ми забезпечимо.

А щодо бонусу, то проєкт має на меті повернути відпочивальників на курорти Прикарпаття. Все-таки, краще переживати карантинні обмеження у горах на свіжому повітрі, ніж у великому мегаполісі, де вірус чекає на кожному кроці.

Отож, до зустрічі у Східниці в суботу, 22 травня, о 15.00! Запрошую помилуватися вже створеним арт-садом. А організатори проєкту обіцяють ще один сюрприз.

Спілкувався Володимир Добрий, фото Ярослава Барана

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