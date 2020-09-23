Софія Федина: «Європейська Солідарність» – платформа для об’єднання людей, яким не все одно, якими будуть їхнє село, місто чи країна

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На початку вересня у Трускавці сталася знакова подія – місто-курорт відвідав лідер однієї з найпотужніших політичних сил країни – очільник ПП «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Під час свого візиту він зазначив, що потужні лідери та команди на місцях зміцнять політсилу на всеукраїнському рівні і допоможуть втримати тиск на демократичні цінності та відбити контрнаступ проросійських сил.

Минуло кілька тижнів і ось, 19 вересня, на цьому самому місці, де відбулася розмова з Петром Порошенком, на Майдані Кобзаря, відбулася ще одна важлива подія: до політичного бою згуртувалася міцна команда однодумців, членів Трускавецького осередку партії «Європейська Солідарність» на чолі з чинним мером Трускавця та кандидатом на голову Трускавецької об’єднаної громади Андрієм Кульчинським, найдостойнішим представником від громади до області, сільським головою села Уличне, Святославом Стефанківим. І звісно ж з тим, хто декілька місяців поспіль гуртував цю велику команду, керівником осередку, чинним депутатом Трускавецької міської ради Анатолієм Стародубом.

Гарною традицією для міста та партійного осередку стало запрошення на ключові партійні події відомих людей, лідерів думки. На перших партійних зборах у Трускавці побувала депутатка Верховної ради, відома волонтерка, доброволець та парамедик Яна Зінкевич. Тоді її присутність неймовірно надихнула команду трускавецьких ЄСівців до роботи, тож до великого осередку долучилося ще близько сотні однодумців. Саме тому до урочистої миті представлення кандидатів партійний осередок наростив великий актив прихильників, які завітали на зустріч з кандидатами. І звісно, цього разу на захід запросили поважну гостю з Києва, народну депутатку, співачку, політика, суспільну діячку, політолога міжнародника і просто чарівну і сильну жінку Софію Федину. Саме з її дзвінкого, потужного голосу, що розлився осердям міста і розпочалося відкрите представлення кандидатів до різних рівнів рад. І це була не просто пісня від Софії Федини, це був наш український славень, який разом із Софією співали усі – від старого до малого!

Серед інших гостей та запрошених, що долучилися до урочистостей – представники двох релігійних конфесій – отець Василь Полянко від УГКЦ та отець Ігор Пулик, котрий представляв ПЦУ. Слова отців про велику відповідальність та об’єднання заради дітей та майбутнього схвилювали присутніх. У словах обох священиків звучала одна спільна та важлива нота, що закликала нас до порозуміння та підтримки одне одного, заради світлого європейського майбутнього. Наставники побажали усім, хто цього дня йде у політичну мандрівку, закотити рукава заради плідної праці, не зважаючи на критику, пам’ятаючи про те, що наш перший та останній суддя – це Господь. Молитва, гімн України та хвилина мовчання за загиблими українцями, що в усі часи відстоювали незалежність нашої держави – це ті правильні та базові речі, які мають лежати в основі усіх важливих подій. Ці речі фактично і роблять нас українцями. Тому усі, хто зібралися того ранку на цей захід, разом та кожен окремо, просили сил та заступництва у боротьбі, яка не припиниться одразу після виборів. Можливо це буде лише початком нової великої битви за Україну. Далі була черга офіційного представлення кандидатів.

Про свій вибір та мету розповів кандидат до обласної ради від партії «Європейська Солідарність» Святослав Стефанків:

– У жовтні 2015 року, після перемоги на місцевих виборах, ми з командою однодумців очолили наше село, тоді ми насамперед окреслили свої бажання та можливості. Ми мріяли збудувати садочок, народний дім, бібліотеку… Ми змогли зробити усе, що планували і навіть більше. Усе це – за підтримки односельчан. Люди довірилися мені і я їх не підвів, тому сьогодні прийняв рішення йти далі і втілити свої задуми в більших масштабах, кандидуючи в депутати до обласної ради. Я вдячний команді «Європейської Солідарності» за довіру та почесне місце в списку, однак мені і надалі потрібна буде ваша підтримка. Давайте будемо йти разом до перемоги!

Змотивувати людей до перемоги та об’єднання зусиль намагався увесь цей час голова Трускавецького осередку партії Анатолій Стародуб і йому це вдалося. Партійці схвально сприйняли основні тези, які входитимуть до передвиборчої програми. І стосуватимуться вони збереження мінеральних джерел, оновлення парку, розбудови великої громади. Програма буде лаконічною і, як вже було неодноразово сказано, у ній не буде пафосних, популістичних речей. Чи багато пунктів, адже усі зобов’язання, які візьме на себе ця політична сила будуть обов’язкові до виконання:

– Наші партійці, усі 26 осіб, які ідуть в кандидати до ради ОТГ, це люди, котрі дійсно сповідують ідеологію Петра Порошенка та політичної сили «Європейська Солідарність». Це професіонали з досвідом роботи у місцевих та районних радах, лікарі, фінансисти, підприємці, учителі. Люди, які роками працюють у соціальній сфері, будівництві, менеджменті. Сьогодні ми сформували сильну команду, тому я впевнений, що ми переможемо!

Чітко лаконічно та влучно висловив свою позицію щодо участі у політичній боротьбі чинний мер та кандидат на голову Трускавецької ОТГ Андрій Кульчинський. Його промова звучала як гасло і це були важливі, усвідомлені слова, що зрозумілі кожному:

– П`ять років ми працювали над тим, щоб Трускавець став Європою, став справжнім європейським курортом. І ми зробили це! Щоб переконатися – досить лише глянути довкола. Але це лише початок. Зараз ми – велика громада. Те, що сьогодні є в Трускавці, завтра буде в Доброгостові, Уличному, Станилі, Орові, Зимівках, Модричах та Бистрому. Вперед до перемоги!

Слова народної депутатки та активістки Софії Федини теж знайшли відгук у серці кожного з присутніх. Вона говорила ті важливі та дещо гострі речі, які сьогодні усвідомлює та підтримує кожен патріот:

– Наше суспільство інфіковане страшним вірусом і це не тільки короновірус. Це вірус, що відключає в українців адекватне мислення, не дає можливості аналізувати і змушує у всьому шукати винних, аби натомість самим іти і починати українську справу з себе. Тому сьогодні, напередодні місцевих виборів, перед нами стоять величезні виклики.

Наприклад багато хто нині говорить: «до чого тут Порошенко?» чи «навіщо нам говорити про армію, мову, віру, якщо у нас місцеві вибори?». І багато кому вдається на цьому успішно спекулювати. Але для мене і, я маю надію, для вас, однопартійці, це базові речі. Армія боронить наше життя і дякуючи нашому війську, маємо можливість ось так вільно та урочисто збиратися у Трускавці. Мова. Чому вона важлива не лише на загальноукраїнському, але й на місцевому рівні? Тому, що це наше серце, наша душа. Якби вона була не важливою, промосковські сили не намагалися б так агресивно, на кожному з пленарних засідань ради, запхати черговий законопроект про повернення мови нашого ворога в освіту, дозвілля, офіційні документи. І звісно – віра. Як не дивно, на 27 році незалежності України, на 7 році війни з окупантом, нам розказують, що є канонічні і неканонічні церкви, через віру нам намагаються залізти в душі і зробити рабами. Тому це важливо. На усіх рівнях, в кожному місті чи селі, на Заході та Сході.

Чому важливі місцеві вибори? Тому що ми повсюди маємо творити лінію оборони. Ми боремося у парламенті, але нас тільки 27 і ми абсолютно упевнені, що маючи українські фортеці на місцях, ми зможемо зупинити промосковську ординську навалу в усіх її вимірах. Це дасть нам можливість набагато краще усвідомити, що не хтось там зверху вирішує нашу долю – її будуємо ми самі, в кожному селі чи місті. І місцеві громади є отими ланками міцного ланцюга, який може показати, якою сильною є Україна, коли кожен на своєму місці професійно і натхненно робить свою справу. Тому я дякую усім тим, хто зголосився іти на вибори під прапором «Європейської Солідарності». Бо чим більше хоробрих та професійних людей іде до місцевих рад, тим менше перевертнів та українофобів зможе зайняти ці місця.

Цей бій буде складний. І навіть у нас, тут на Львівщині. Так виглядає, що навіть тут нас битимуть усі, адже навіть у Трускавці троє кандидатів нібито з проукраїнських сил об’єдналися проти одного. Тож ми маємо протиставити опонентам свої цінності, ідеї та наш командний дух. Адже «Європейська Солідарність» нині це не просто партія чи структура, через яку ви можете потрапити до тих, чи інших органів влади. Це насамперед платформа для об’єднання людей, яким не все одно, якою буде їхнє село, місто чи країна. Це платформа для людей, які заради об’єднання вміють присмирити свої власні амбіції, відставити в бік образи і йти поруч, плече до плеча, з усіма, кому також не байдужа доля країни. Тому товариство, у добру путь! Європейська Солідарність Трускавець, вперед до перемоги!

Натхненна зустріччю однопартійців у Трускавці Софія Федина написала пост-підтримку на сторінці «Європейська Солідарність Трускавець» у Фейсбуці: «Ідемо на вибори будувати сильну спроможну громаду, яка реалізовуватиме інтереси мешканців, а водночас буде форпостом української державності!»

Приємна, сонячна, мотивуюча та велелюдна зустріч вселила у серця містян та прихильників партії «Європейська Солідарність» велику надію. По-перше, сподівання на неповернення до керма реваншистських проросійських сил, що поховалися за патріотичними брендами, по-друге, надії на те, що до місцевих рад зайдуть професійні менеджери з політичним та професійним стажем. І звісно, на те, що проєвропейський Трускавець стане одним із кращих європейських курортів!

Газета «Європейська Солідарність»

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