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У житті людини бувають випадки, коли вона стає спадкоємцем. Спадкувати майно, належне іншій фізичній особі, вона може за заповітом чи за законом. Сьогодні пропонуємо Вам, шановні читачі, поговорити про те, як відбувається спадкування майна за законом. З цього приводу консультує Андрій Турчинський – головний юрист Жидачівського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пане Андрію, які характерні ознаки спадкування за законом можна виділити?

– До ознак спадкування за законом можна віднести:споріднення;родинні відносини; шлюб; усиновлення;перебування на утриманні спадкодавця не менше 5 років до його смерті. Варто зазначити, що при спадкуванні за законом майно переходить до зазначених у законі спадкоємців відповідно до встановленої черговості, тобто точно визначеного кола осіб, котрі спадкують одночасно. А кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування в разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття

– Скільки всього є черг спадкування за законом?

– Чинне законодавство України передбачає п’ять черг спадкування за законом.

– Чи можете назвати хто входить у ці черги?

– Так, звісно. Перелік осіб, які належать до черг спадкування є таким:

– до першої черги право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки;

– до другої черги право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

– до третьої черги право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця;

– до четвертої черги право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як 5 років до часу відкриття спадщини;

– до п’ятої черги належать інші родичі спадкодавця включно до шостого ступеня споріднення, а також утриманці спадкодавця.

Пропоную сьогодні детальніше поговорити про першу чергу спадкування за законом, а інші черги обговоримо на наступній зустрічі.

– Розкажіть, будь ласка, як відбувається спадкування за законом першої черги?

– Діти успадковують після смерті своїх батьків, як батька, так і матері. Якщо шлюб між батьком і матір’ю був незареєстрований, але в свідоцтві про народження дитини вони зазначені як її батьки, то після їх смерті дитина має право на спадщину і після батька, і після матері. Крім того, діти народжені від шлюбу, визнаного недійсним, не втрачають права спадкування після смерті батьків. Дитина спадкує і тоді, коли її батьки, які не перебували в шлюбі, зареєстрували свій шлюб, і чоловік (спадкодавець) визнав себе батьком дитини.

– Як бути дитині, яка народжена поза шлюбом? Вона є спадкоємцем?

– У разі, якщо дитина народжена поза шлюбом і немає спільної заяви батьків про батьківство,тоді батьківство встановлюється в судовому порядку і тоді на підставі рішення суду про встановлення батьківства робиться запис в органах РАЦС.

– Чи можуть спадкувати за законом усиновлені діти?

– Так. До спадкоємців першої черги належать й усиновлені діти. Також діти, народжені від особи, з якою їх мати не перебувала в зареєстрованому шлюбі, але яка була записана батьком дитини, також спадкують після смерті такої особи. Звертаю увагу, що право на спадкування мають не лише діти, які були живі на час смерті спадкодавця, але й ті діти, які були зачаті за життя спадкодавця та народилися після його смерті. Дитиною померлого вважається особа, котра народилася протягом не більш як 10-місячного строку після його смерті.

– Як відбувається спадкування за законом другого із подружжя?

– Той із подружжя, хто пережив іншого, спадкує в першу чергу в тому випадку, якщо він перебував у зареєстрованому шлюбі зі спадкодавцем на момент смерті. Перебування у шлюбі має підтверджуватися свідоцтвом про шлюб. Укладення шлюбу за релігійним обрядом не тягне правових наслідків і не створює передумов для спадкування.

– Чи буде укладення шлюбу за релігійним обрядом достатнім для спадкування за законом другим із подружжя?

– Ні, на жаль. Укладення шлюбу за релігійним обрядом не тягне правових наслідків і не створює передумов для спадкування.

– А як щодо спадкування за законом батьками?

– Батьки спадкують після смерті своїх дітей на підставі правового зв’язку з дітьми, доказом цього є запис про народження у книгах запису актів цивільного стану, крім випадків, коли вони усуваються від спадкування (позбавлення батьківських прав тощо).

– Що є доказом родинних та інших відносин спадкоємців зі спадкодавцем?

– Це можуть бути:свідоцтва органів РАЦС;записи в паспортах про дітей, про другого з подружжя;копії рішень суду, що набрали законної сили, про встановлення факту родинних та інших відносин тощо. Важливо зазначити, що передбачене законом коло спадкоємців першої черги є вичерпним.

– На яких підставах спадкоємців можуть усунути від спадкування?

– Є визначені законодавством підстави для усунення від спадкування спадкоємця за законом:

– умисне позбавлення спадкоємцем життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців,вчинення замаху на їх життя;

– умисне перешкоджання спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни, що сприяло виникненню права на спадкування;

– позбавлення спадкоємців батьківських прав;

– батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом;

– одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду;

– якщо особа ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

– Дякуємо, пане Андрію, за розмову.

***

Наступного разу ми продовжимо нашу розмову щодо осіб, які належать до другої та третьої черги спадкування за законом. А наразі нагадуємо, що отримати безоплатну правову допомогу Ви зможете, звернувшись до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, пл. Чорновола, 2.

Марія Бойко

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