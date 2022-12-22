Співачка BRAVA презентує пісню «Новорічна»!

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Нещодавно співачка BRAVA презентувала нову авторську пісню “НОВОРІЧНА”, яка так довго чекала свого виходу у світ…

“Цей рік для всіх нас досить важкий… Багато хто позбавлений можливості бути зі своїми близькими, зустрічати свята у рідній домівці… Але я вірю, що Новий Рік принесе нам мир, благополуччя та безліч щасливих моментів!” – розповідає співачка. – “Від усього серця бажаю кожному здійснення найзаповітніших бажань і найсвітліших надій! Вірте в себе та у свої мрії і вони обов’язково здійсняться. Миру нам усім, злагоди і лише щасливих моментів в житті”!

Наприкінці року Brava планує завершити зйомки кліпу на пісню “Новорічна” і порадувати прихильників української пісні новою відеороботою: https://youtu.be/QTeXvb1UQJ8

Lyrics – Борислава Білоцерківська

Music – BRAVA

Arrangement – Mike Bushko

Vocal recording – CL-Ukraine (https://instagram.com/cl_ukraine.official) / Oleksandr Chaykovsky (https://instagram.com/4aynick)

Mastering – CL-Ukraine (https://instagram.com/cl_ukraine.official) / Oleksandr Chaykovsky (https://instagram.com/4aynick)

Незабаром на усіх музичних платформах та в ефірі радіостанцій!

BRAVA – експресивна співачка, що володіє потужним голосом, унікальним тембром, неординарною зовнішністю, енергетикою та неабиякою харизмою!

Створює пісні для себе та для інших. З музикою пов’язана ще з дитинства, володіє грою на арфі та фортепіано. Має музичну освіту та навчає вокалу усіх, хто мріє співати.

Ця співачка працює у багатьох жанрах і не боїться експериментувати. Вона володіє як естрадною, так і академічною та народною манерами співу, тим самим викликаючи захоплення серед слухачів. Співає на багатьох мовах світу…

Виконавиця має за плечима великий досвід роботи та безліч перемог на престижних міжнародних конкурсах по усьому світу. Тепер вона постійний гість та член журі численних конкурсів та фестивалів як в Україні, так і поза її межами!

Організатор, представник Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів і фестивалів, член журі. Генеральний директор Продюсерського центру «Brava Production». Президент Міжнародних конкурсів-фестивалів дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts» та «Empire of talents». Засновник та Голова правління ГО «Імперія мистецтв». Голова представництва та партнер Міжнародної громадської організації «CinemaHall» у Львові. Журналіст, сценарист. Сценарист та редактор телевізійних проектів «Лабух-Шоу», «СлонНАвуХО» на телеканалі «ZIK». Член журі Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів. Створює вокальні, музичні та поетичні твори, має декілька авторських пісень. Викладач вокалу.

У червні 2015 року Brava презентувала дебютний відеокліп під назвою «Втікаю!..».

BRAVA змогла доказати, що в Україні є якісна музика і талановиті виконавці!

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Посилання на пісню у форматі WAW: https://fex.net/ru/s/mzb924b

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