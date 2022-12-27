Справжній меценат досліджень Нафтусі

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/Згадуючи Володимира Козявкіна/

Минуло 9 днів, відколи Трускавець попрощався зі своїм Почесним громадянином, Героєм України, членом-кореспондентом Національної Академії Медичних Наук, засновником і керівником Міжнародної клініки реабілітації Володимиром Козявкіним. Про його заслуги і здобутки написано і сказано багато, але мала хто знає, що він був справжнім меценатом досліджень Нафтусі!

Наше знайомство відбулося в далекому 2002 році, коли Клініка знаходилась ще у прибудові до санаторію “Карпати”. Наш спільний друг Володимир Петрович Балановський передав мені запрошення проф. Козявкіна до зустрічі. Володимир Ілліч сказав, що знає про моє перебування впродовж 1982-83 рр в заочній аспірантурі по нейрофізіології в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця і запропонував мені перейти у його клініку для проведення наукових досліджень. Подякувавши за виявлену честь, я відповів, що спершу вважаю своїм моральним обов’язком завершити розпочату у 1984 р справу розкриття таємниць Нафтусі.

Проте наші контакти продовжились. У 2003 році майже одночасно з відкриттям теперішньої будівлі клініки був заснований журнал “Медична гідрологія та реабілітація”. Професор Козявків люб’язно погодився увійти до складу редколегії, чим неабияк підняв її авторитет, а у другому номері опублікував велику статтю про свій метод інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації.

У 2008 р під час нашої зустрічі з приводу виходу чергового номеру журналу Володимир Ілліч повідомив, що бажає профінансувати дослідження впливу Нафтусі на нервову, ендокринну і імунну системи під моїм керівництвом в якості наукового співробітника клініки за сумісництвом. Я з радістю погодився, адже фінансування лабораторії Інститутом обмежувалося зарплатою співробітників, про високовартісні гормональні і імунні аналізи можна було лише мріяти. Підсумком співробітництва стала монографія “Біоактивна вода Нафтуся і нейро-ендокринно-імунний комплекс” (Київ. ЮНЕСКО-СОЦІО; 2015: 349c.), яка, за висновком експерта Портніченко АГ, стала тоді відображенням тренду української бальнеології останнього десятиліття, а на даний час досягла 68 цитувань (фахівці з бібліометрики засвідчать, що це вельми багато).

Через відсутність фінансування Інститут фізіології ім. ОО Богомольця змушений був у 2016 р закрити лабораторію експериментальної бальнеології, яка була створена Постановою Ради Міністрів УРСР в 1981 р. Ця подія залишилась непомітною для міської влади, але не для Володимира Ілліча, який запропонував мені перейти на роботу в клініці на повну ставку. Воістину, не було би щастя, якби не це нещастя. Через 35 років я нарешті отримав можливість цілком присвятити себе професійним заняттям нейрофізіологією – моєю найбільшою пристрастю і справжнім покликанням, за що довічно буду вдячний своєму благодійнику.

В цьому році надіюсь опублікувати монографію про підсумки роботи в клініці Козявкіна, яка буде присвячена його пам’яті.

Ігор Попович, старший науковий співробітник Kozyavkin International Rehabilitation Clinic

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