Стебник хоче бути центром ОТГ, або ж приєднатися до Трускавця: тільки щоб не з Дрогобичем

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Завтра, 6 березня, у приміщенні зали засідань Стебницької міської ради відбудеться круглий стіл на тему майбутнього Стебника. Круглий стіл пройде у форматі засідання депутатського клубу. Ініціюють засідання патріоти міста (в тому числі представники депутатського корпусу), котрі не згідні з накинутим планом залишити Стебник у складі Дрогобича (в майбутньому Дрогобицької ОТГ). Початок зустрічі о 16.00.

Серед тверезо мислячої та патріотичної налаштованої частини жителів Стебника побутує думка, що якщо не вдасться створити ОТГ з центром у Стебнику, тоді доцільніше вживати заходів задля приєднання міста до Трускавецької ОТГ як заможної та перспективної.

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