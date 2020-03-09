Стебник хоче позбутися ярма «старшого брата»

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Стебник хоче застрибнути у останній вагон адмінреформи та створити власну ОТГ. Про це говорилося на засіданні депутатського клубу, котре відбулося минулої п’ятниці, 6 березня. Стебницька ОТГ була б самодостатньою з профіцитом бюджету. Саме місто зможе повністю себе утримувати, проте для створення ОТГ потрібно хоча б два населені пункти, тож вже розпочато перемовини з сусіднім селом Болехівці, для якого бути в складі Стебницької ОТГ все ж вигідніше, ніж у складі великої Дрогобицької ОТГ. Болехівці вже сформували перелік умов для вступу у Стебницьку ОТГ

Засідання депутатського клубу тривало понад півтори години, модератором заходу була депутат Стебницької міської ради Світлана Винарчик. До мікрофону підходили та свої позиції пояснювали міський голова Стебника Петро Старосольський, його заступник Роман Корпан, депутат Львівської обласної ради від Стебника Юрій Нестор, керуючий справами СМР Володимир Годяк, настоятель однієї зі стебницьких парафій о. Володимир Лужецький, колишній директор Стебницького ДГХП «Полімінерал» (тепер це вже не державне, а приватне підприємство) Зіновій Варивода, депутати Стебницької міської ради Іван Асафат, Михайло Кішко, громадські активісти Ярослав Баран та Анна Іваночко.

Невелика сесійна зала ледве вмістила всіх бажаючих повболівати за долю рідного Стебника, який у випадку входження в Дрогобицьку ОТГ може втратити статус міста і перетворитися на мікрорайон Дрогобича типу Млинки, Самбірська чи Коновальця. Лейтмотивом всіх виступів звучала думка, що цього не можна допустити, і жаль, що славний колись Стебник так підупав. Причину цього стебничани вбачають у домінації Дрогобича, який розподіляє кошти в ручному режимі, а Стебник перебуває у ролі пасинка. Дрогобицькі агітатори та пропагандисти постійно трублять, що Дрогобич змушений підгодовувати неперспективний та бідний Стебник, постійно давати дотації, і що зовсім не проти позбутися міста-баласту. Але коли діло доходить до реальних кроків, то Дрогобич впирається руками й ногами, щоб не відпустити Стебник. Адже тоді Дрогобич втрачає свій статус 100-тисячного міста, тоді Стебник сам розпоряджатиметься освітньою та медичною дотаціями, тоді виявиться вся правда.

Найвиваженішим і базованим на фактах виступом була доповідь заступника міського голови Стебника Романа Корпана, котрий на основі цифр та розрахунків довів, що Стебник щороку може мати плюс 14-18 млн., які йшли б на розвиток міста. Маніпуляції Дрогобича про буцімто дотаційність Стебника були чітко спростовані.

Проте прислів`я говорить, що «кінець діло хвалить». А коли дійшло до озвучення остаточної версії резолюції зборів, то виявилося, що Стебник у своєму прагненні створити ОТГ втратив реальність і вимагає приєднання до Стебницької ОТГ не лише Болехівців, а й Модрич, Доброгостова, Уличного (ці села готові ввійти в значно заможнішу Трускавецьку ОТГ), а також Гаїв Нижніх та Верхнхі, які згідно теперішніх розкладів мають бути в складі Дрогобицької ОТГ. Замість того, щоб шукати партнерів (для прикладу, серед прихильників створення Рихтицької ОТГ) та шляхів досягнення мети (програма мінімум – Малий Стебник у складі Стебника та Болехівців), у місті калійників гору бере популізм та демагогія. Як збираються переконувати стебничани мешканців Доброгостова, Уличного чи Модрич, що зі Стебником їм буде краще, ніж з Трускавцем? Словами отця, що курорт колись занепаде і не дбатиме про села? Це смішно…

Що тішить у п’ятничному засіданні депутатського клубу – це мобільність та одностайність в тому, що долю Стебника мають вирішувати стебничани, що Стебницька ОТГ мусить бути і що потрібно якомога швидше позбуватися ярма Дрогобича. Навіть прихильники Великого Дрогобича не сміли слова сказати на цих зборах і тільки ставили запитання – а де ви (ми) були досі? Зрештою, цілком правильне питання. Бо подібні ініціативи, переговори з сусідніми селами, лобіювання стебницьких інтересів на всіх рівнях (дрогобицькому, львівському, київському) мали бути ще 4-5 років тому, відразу після місцевих виборів 2015-го.

Якщо Стебнику все ж пощастить і за підтримки народного депутата України Ореста Саламахи, нового голови Львівської ОДА Максима Козицького та нового прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Перспективному плані все ж буде і Стебницька ОТГ як окремий суб’єкт, то тоді відкриється нова сторінка в історії Стебника. Якщо ж Стебник залишать в складі Дрогобича, то закриється остання сторінка стебницької книги, і адмінреформа стане цвяхом у труну славного міста, назва якого буде стерта з мапи України, а сам Стебник значитиметься як територіально віддалена депресивна частинка Великого Дрогобича.

Володимир Ключак

P.S. Відео засідання депутатського клубу Стебника – за посиланням https://www.facebook.com/volodymyr.kluczak/videos/2816702601699746/

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