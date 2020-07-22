Стоїмо на захисті інтересів курорту!

22.07.2020 | Filed under: Публікації

Впродовж останніх днів керівникам санаторіїв надійшли листи про підняття ціни на мінеральні води. Починаючи з серпня ціна за 1 літр «Нафтусі» та інших трускавецьких мінеральних вод зростає майже втричі, з 8 грн 80 коп. до 24 грн.

Так, нові власники ТОВ «ТЛВ» інвестували чимало коштів у реконструкцію бювету та прилеглої території, і ці кошти, з часом, повернуться у вигляді прибутку від реалізації мінвод. На даному етапі неправильно намагатися отримати все й одразу коштом іміджу курорту.

Різке підняття ціни на трускавецькі лікувальні води є передчасним та поспішним рішенням. Не проведені зустрічі у форматі «влада міста – ТОВ «ТЛВ» – керівники санаторно-оздоровчих закладів». Співпраця між видобувачем мінвод та санаторно-курортними закладами повинна бути взаємовигідною та базуватися на довірі і відповідальності. А дії, які можуть зменшити наплив відпочивальників до Трускавця, аж ніяк не можна назвати відповідальними.

Власники ТОВ «ТЛВ» мали б зважати на такі важливі обставини як коронавірусна криза, складна ситуація в санаторно-курортних закладах, менша кількість відпочивальників. Таке різке підняття ціни на мінводи може мати непередбачувані негативні наслідки, і цьому треба запобігти.

«Ми не маємо права і не хочемо втручатися в роботу приватного підприємства, особливо в питанні ціноутворення. Але беручи до уваги важливість «Нафтусі» для курорту, ми не можемо стояти осторонь. Трускавець – це в першу чергу бальнеологічний курорт, місто здоров`я, місто цілющої «Нафтусі», і ми не можемо дозволити експериментів над санаторіями та відпочивальниками. Бачимо, що пандемія нашкодила курортам, нашкодила туристичній сфері. Відпочивальники не готові витрачати стільки коштів на лікування, як це було до того, а додаткове підняття ціни на мінводи може привести до повного провалу цього сезону. Я прикладу максимум зусиль, аби цього не допустити. Мною підготовлене звернення до Антимонопольного комітету України, яке я прошу депутатів підтримати на завтрашній сесії», – каже міський голова Андрій Кульчинський.

«Ми стоїмо на захисті інтересів курорту і зараз змушені виправляти стратегічні помилки попередників, які допустили передачу гідромінеральної бази курорту у приватні руки та пожинати плоди недалекоглядних дій теперішніх політиканів, котрі заблокували процес створення спільного підприємства. Місто втратило можливість отримати у спільне користування гідромінеральну базу, і винні повинні понести за це відповідальність, у тому числі політичну, на майбутніх виборах, – наголошує Андрій Кульчинський. – Тільки спільними зусиллями ми зможемо протистояти викликам, які постали перед Трускавцем в 2020 році. Трускавець – наш спільний дім, тож бережімо його і не розхитуймо його підвалини».

Пресслужба Трускавецької міської ради

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