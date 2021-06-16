Свято італійської кухні у Трускавці

16.06.2021 | Filed under: Публікації

12 червня, на базі готелю «Трускавець 365» відбувся майстер-клас італійської кухні. Італійський шеф-повар Антоніо Андреоцці навчав секретам приготування піци, ньоккі, соусів та різноманітних макаронних виробів італійського виробництва.

Трускавчани мали змогу продегустувати страви, а учасники майстер-класу навіть отримали пам’ятні сертифікати.

Захід став можливим завдяки співпраці італійської організації Confartigianato Imprese Frosinone, президентом якої є Августо Честра, Навчального центру св. Івана Боско (директор – отец Андрій Боднар), готелю «Трускавець 365» (директор Сергій Чурбанов), за сприяння та організації Трускавецької міської ради.

Протягом двох годин на свіжому повітрі відбувалось приготування макаронних виробів, ньоккі, соусів та випікання різних видів піци.

Італійський шеф-кухар Антоніо Андреоцці своєю майстерністю зачарував всіх учасників майстер-класу та трускавчан, які прийшли продегустувати приготовані страви.

Нагадаємо, що два місяці тому італійська асоціація підприємців, виробників італійської продукції Confartigianato Imprese Frosinone, президентом якої є Августо Честра, відкрила виставковий зал італійської продукції на базі Навчального центру св. Івана Боско, за адресою м. Львів, вул. Дорога Кривчицька, 17-А та сайт https://uk.italyspace.it/, на якому можна ознайомитись з асортиментом товару, який доступний для оптового замовлення.

На базі Навчальної школи Дона Боско планують проводити щомісячні зустрічі з професійного оновлення та технічні консультації, спрямовані на категорію ресторанів та піцерій, які хочуть поглибити свої знання з італійського кулінарного мистецтва. Італійська сторона привозитиме своїх шеф-поварів щомісяця та проводитиме такі майстер-класи регулярно, для поглиблення співпраці з нашими закладами та пропагування культури італійської кухні в Україні.

Виставковий зал Italy Space – це продовження місяця справжнього італійського смаку, який проходив у Львові з 20 березня по 18 квітня 2021 року завдяки співфінансуванню Aspiin, спеціальної компанії з інтернаціоналізації торгової палати Frosinone.

Ніна Федько

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