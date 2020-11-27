Трансфер між Трускавцем та Стриєм – одне з реальних напрацювань Клубу готельєрів та рестораторів

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Інформація про експериментальний пробний рейс «Інтерсіті» Київ-Львів-Славсько викликала хвилю обговорень у Трускавці. Зрозуміло, що в час планованого жорсткого локдауну на зимові свята наше місто-курорт може «залягти на дно», проте завжди потрібно бути оптимістом. Отже, якщо жорсткий локдаун все-таки запроваджений не буде, то Клуб готельєрів та рестораторів Трускавця вирішив по максимуму використати запровадження нового залізничного сполучення з Києвом та запропонувати трансфер між Трускавцем та Стриєм. Ідею спільно напрацювали директор Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько, директор готелю «Трускавець 365» Сергій Чурбанов, радник міського голови Трускавця Андрія Кульчинсього з питань промоції Руслан Пристай та інші учасники Клубу.

Запровадити трансфер зі Стрия до Трускавця і в зворотньому напрямку є реальніше, ніж добиватися зміни маршруту поїзда «Інтерсіті», вважають готельєри. Транспорт забезпечуватиме готель “Трускавець 365”, а вартість оплачуватимуть гості безпосередньо в автобусі, отримуючи квиток. Санаторії, готелі чи інші засоби розміщення зможуть компенсувати гостям вартість трансферу після пред`явлення квитка. Попередньо санаторії, готелі та інші заклади розміщення мають розмістити інформацію про таку акцію безкоштовного трансферу на своїх Інтернет-ресурсах.

Для більшого ефекту і планування яка кількість місць потрібна в конкретний день менеджерам готелів та санаторіїв пропонується подавати попередню заявку координатору акції Миколі Ониську (готель «Трускавець 365»). Контактні дані Миколи Ерастовича учасники Клубу готельєрів та рестораторів мають.

Також Клуб готельєрів та рестораторів Трускавця на засіданні утвореної робочої групи розглянув попередні заявки санаторіїв та готелів щодо забезпечення вечірнього доїзду працівників. Було вирішено, що це також можна буде зробити, використавши можливості готелю «Трускавець 365». Координатор акції – той самий (п. Микола Онисько, готель «Трускавець 365»). Отже, про маршрут, час і вартість можна домовлятися вже від сьогодні.

Якщо будуть якісь зауваження чи пропозиції до запропонованих ініціатив, то у Клубі готельєрів та рестораторів обіцяють їх розглянути в найкоротший термін та відреагувати. Адже наша спільна мета – комфорт гостей, розвиток Трускавця, підтримка один одного у непростий час карантину.

Вл. інф.

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