Свято Водохреща – особливе для Олександра Чебаненка

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Останнім часом щораз більшої популярності набирає традиція занурюватися на Йорданські свята у крижану купіль. У Трускавці головним місцем, де місцеві жителі та гості курорту можуть це зробити, є озеро біля ресторану «Козацький хутір». Після традиційного Йорданського водосвяття всі бажаючі мали можливість пірнути у воду та відчути приплив адреналіну, Серед тих, хто це зробив, були і міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та господар «Козацького хутора», голова правління санаторно-готельного комплексу «Дніпро-Бескид», депутат Львівської обласної ради, Заслужений лікар України, Почесний громадянин Трускавця, лауреат багатьох державних та церковних відзнак і нагород Олександр Чебаненко.

Для Олександра Івановича свято Йордану (Водохрестя) є особливим святом, з яким у нього пов’язані дуже приємні спогади. Так, рівно п’ятнадцять років тому, в далекому 2005, було урочисто освячено подарований меценатом дзвін святого Олександра для дзвіниці церкви святого Миколая. А ще в той же день було відкрито ресторан «Козацький хутір», і на це відкриття прибули справжні козаки із Запоріжжя.

Тож кожен раз, коли надходить 19 січня і вишиковується черга бажаючих зануритися у освячену воду в озері на «Козацькому хуторі», Олександр Чебаненко пригадує 2005 рік і ті події. І Божа благодать спливає на всі ріки та всі озера в Україні, в тому числі на Трускавець, його озера, його цілющі води та всіх, хто ними користується на славу Божу.

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