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У неділю, 2 лютого 2020 року, товариство «Турківщина» у Львові відзначило повноліття.

Як повідомляють організатори, рівно 18 років тому – 02.02.2002 року – вперше зібралися вихідці з Турківщини, яких у різні періоди за різних обставин колись доля закинула у древнє місто Львів.

Відтак дата 20.02.2020 року – це не просто магічне співпадіння, а день позитивної енергетики, яка, як стверджують нумерологи, сприяє здійсненню найзаповітніших бажань. Головне – правильно їх загадати, переконані вихідці з Турківщини.

Цьогорічні урочистості за традицією розпочалися Святою Літургією у старовинному львівському храмі Успіння Пресвятої Богородиці.

Учасників товариства з нагоди повноліття привітав голова організації доцент юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, заслужений юрист України Йосип Гнатович Богдан.

«Нині серед учасників Товариства – знамениті на всю Україну посадовці, керівники обласних підприємств, установ, організацій, економісти, науковці, медики, бізнесмени. І ось уже вісімнадцять літ ця нині потужна у місті Лева громадська організація впевнено реалізує свою основну мету, надаючи різноманітну допомогу землякам, сприяючи відтворенню культурних та етнічних традицій Турківщини, її соціально-економічному розвитку, бере активну участь у підготовці та проведенні Всесвітніх Бойківських фестин та інших заходів»,– зазначив Йосип Богдан.

Він також розповів про ідею та задум створення організації, його історію та мету.

Крім того, учасники товариства привітали Йосипа Гнатовича із ювілейним днем народження, яке він відсвяткував напередодні.

Як відомо, на цей час товариство «Турківщина» у Львові налічує близько п’ять сотень учасників, які народилися на Турківщині, а зараз живуть та працюють у Львові. Незважаючи на різні життєві шляхи, всіх їх об’єднала палка любов до чарівного Турківського краю, де вони народилися, мешкали, працювали і де зараз живуть їхні найрідніші.

Вони намагаються захищати в області інтереси земляків, з року в рік ініціюють бойківські свята, роблять усе можливе, щоб вберегти культурно-мистецькі традиції своєї рідної малої Батьківщини та привернути увагу до насущних проблем краю.

Членство в Товаристві є добровільним.

Вл. інф.

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