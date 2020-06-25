Олександр Чебаненко: з турботою про малий та середній бізнес

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18 червня 2020 року відбулася сесія Львівської обласної ради, на якій було прийнято вкрай важливе питання для малого та середнього бізнесу. Депутат ЛОР від Трускавця Олександр Чебаненко виступив із пропозицією звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням продовжити строки дії пільг для платників податків на період карантину.

«Оскільки карантин продовжено до 31 липня, то вважаю, що і пільги для підприємців по сплаті земельного податку та плати за нерухомість так само повинні бути продовжені. Колеги в обласній раді підтримали мою пропозицію і одноголосно проголосували за відповідний проєкт рішення. Малий та середній бізнес – це основа економіки, платники податків, тож тепер, в такий скрутний час держава має їх підтримати», – каже Олександр Чебаненко.

У зверненні Львівської обласної ради до КМУ щодо режиму карантину вказано наступне:

«Ми, депутати Львівської обласної ради, вважаємо за необхідне продовжити строки дії окремих пільг та послаблень адміністрування для платників податків, зокрема строки звільнення від плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) та нерухомість під час дії карантину.

Верховна Рада України 17 березня 2020 року прийняла за основу і в цілому проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – законопроєкт).

Схваленим проєктом запропоновано продовжити строки дії пільг та адміністративних спрощень на період, який буде прямо прив’язаний до закінчення карантину і, зокрема, визначено, що не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за період з 01 березня 2020 року по 31 липня 2020 року.

Ми, депутати Львівської обласної ради, у зв’язку із продовженням дії обмежувальних карантинних заходів, зокрема через необхідність у продовженні строків дії окремих пільг та послаблень адміністрування для платників податків, просимо ініціювати внесення змін до законопроекту, звільнивши суб’єктів господарювання від плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) та нерухомість на час дії карантину», – йдеться у зверненні, прийнятому на XXVI сесії Львівської обласної ради VIІ демократичного скликання від 18.06.2020 р.

Приємно, що саме один з двох представників Трускавця у Львівській облраді Олександр Чебаненко ініціює такі важливі для бізнесу питання.

Окрім того Олександр Чебаненко на сесії вкотре підняв тему будівництва об`їзної (нової) дороги на Трускавець.

«Мене запевнили, що наступного місяця (тобто, в липні) проведуть тендер і почнуться роботи. Більша частина дороги буде зроблена в цьому році. Це питання я тримаю на постійному контролі», – каже Олександр Чебаненко.

Так само Олександр Іванович піднімає і питання ремонту дороги через Стебник, і так само тримає його на постійному контролі.

Володимир Добрий

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