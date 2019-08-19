Трускавчанка Олександра Хоминець виборола 8 місце у чемпіонаті світу з видів спортивної боротьби серед кадетів

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Олександра Хоминець розпочинала заняття спортом та одержувала перші спортивні перемоги у відділенні вільної боротьби Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець», де тренувалась з 2011 по 2015 рік під керівництвом тренера ДЮСК Семена Гардія. Зараз Олександра продовжує вдосконалювати свою спортивну майстерність у Львівському училищі фізичної культури.

Чемпіонат світу з видів спортивної боротьби серед кадетів (спортсмени віком до 17 років), відбувся 29 липня – 4 серпня 2019 року у столиці Болгарії м. Софії.

У стартовому поєдинку вагової категорії до 53 кг Олександра перемогла Флору Візі з Угорщини 12:4, а у чвертьфіналі поступилася росіянці Поліні Лукіній 5:8.

Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Спортовець»

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