Трускавчанин Ігор Попович нагороджений медаллю імені Богомольця та Підвисоцького

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В Івано-Франківському Національному медичному університеті 19 вересня ц.р. відбувся черговий Конгрес Українського Наукового Товариства патофізіологів. У звітній доповіді Президента УНТП, професора Анатолія Гоженка, великого друга Трускавця, було відзначено, що трускавецький осередок УНПТ виявився найчисленнішим (34 чл.) та найпродуктивнішим в Україні, судячи за кількістю опублікованих монографій, не кажучи вже за статті.

На відзнаку цього факту трускавецький осередок УНПТ в особі його очільника, кандидата медичних наук, лауреата премії ім. Богомольця (1998) Ігора Поповича було нагороджено пам’ятною медаллю на честь засновників патофізіології Олександра Богомольця та Володимира Підвисоцького.

Вітаємо Ігора Львовича та членів осередку і бажаємо подальших звершень на науковій ниві!

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