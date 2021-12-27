Трускавець-2021: підсумки

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Завершується 2021 рік – перший рік, коли Трускавець, Модричі, Станиля, Доброгостів, Бистрий, Уличне, Орів та Зимівки розпочали жити в єдиній громаді. Рік не був простим, адже пандемія коронавірусу не подолана, курорт не працював на повну потужність, доходи не сягнули навіть рівня 2019 року. Рік пройшов під знаком вакцинації, котра знаменує надію на повернення до норми. Хочеться, щоб ця норма – життя без постійних залякувань, без масок і безглуздих обмежень, без брехні з екранів та за законами здорового глузду – стала основою життя в 2022 та в наступні роки й десятиліття.

А зараз пропонуємо короткий огляд найважливіших подій, які мали місце в 2021 році у Трускавці та Трускавецькій міській територіальній громаді.

Січень. Рік розпочався з кадрових змін в комунальних підприємствах міста – КП «Редакція міського радіомовлення» та КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр». На місце Любомира Поливки та Віри Сазонової прийшли Євген Кіт та Роман Маєвич. Щоправда, ненадовго – до кінця року у цих комунальних підприємствах знову пройде зміна керівництва. Січень на курорті пройшов спокійно, під знаком Різдвяно-Йорданських свят. Винятком стала сесія 28 січня, на якій відбувався звіт очільника водоканалу Віктора Марченка, за результатами якого міському голові рекомендовано звільнити його із займаної посади. В кінці місяця Трускавець вперше в історії приймав Чемпіонат України з волейболу на снігу та традиційні міжнародні дитячі змагання з гірськолижного спорту «Karpatia Open».

Лютий. В лютому розпочато розв’язання кризи, пов’язаної з водоканалом: піднято тариф на воду, здійснено заміну керівника підприємства (новий керівник водоканалу приступив до роботи з 1 квітня) та створено наглядову раду в кількості 6 осіб. Пройшов іконописний пленер «Джерела» (в готелі «Трускавець 365»). Сильні снігопади та морози стали викликом не лише для снігоприбиральної техніки, а й для лебедів на міському озері, де стартувала акція з порятунку птахів. В школі-гімназії встановили новітнє технологічне німецьке обладнання для харчоблоку.

Березень. У Трускавці розпочато вакцинацію, перша вакцина, якою почали щепити – AstraZeneca Covishield. Анонсовано будівництво Орівської вітрової електростанції потужністю 54 МВт – найбільшого новітнього інвестиційного проєкту в громаді (до кінця року виконано підготовчі роботи, у тому числі збудовано дорогу, яка сполучає Орів та Зимівки). Пройшов Чемпіонат України зі спортивного орієнтування «О-Весна». Наглядова рада водоканалу рекомендувала міському голові призначити нового очільника водоканалу, подавши йому на розгляд дві кандидатури (призначено Романа Бучковича).

Квітень. Місто прикрасили десятки нових саджанців дерев та кущів (сакури, туї, барбарис, гортензії, вейгела, лапчатка, ялівець та інші), а в Доброгостові біля школи висадили яблуневий сад. Курорт розпочав пропагувати постковідні програми реабілітації. До Львівської ОДА передано всі документи для отримання Трускавцем статусу курорту державного значення. Відкритий командний чемпіонат України в багатоденній гонці на шосе «Tour de Lviv region» та два етапи Чемпіонату України з гірських перегонів (ралі) «Grand Prix Truskavets». 28 квітня відкрито відділення з надання притулку для жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства Центру соціально-психологічної допомоги у Львівській області.

Травень. Святкове Великоднє дійство показало силу та красу Трускавецької об’єднаної громади. Зустріч з Вахтангом Кіпіані.

Червень. День міста та візит онука Раймунда Яроша до Трускавця і Модрич. ІІ етап Чемпіонату України з ралі – XIX Rally Galicia. ІХ Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат». Підняття тарифу на вивезення сміття. Розпочато співпрацю з туроператорами Саудівської Аравії.

Липень. Трускавчанка Олександра Хоменець стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби серед юніорів. Популяризація Трускавця та «Нафтусі» в Перемишлі. Візит до Трускавця міністра соціальної політики України Марини Лазебної. День села Орів.

Серпень. Фестиваль «Яскраві таланти літа». 500-ліття від першої писемної згадки про с. Доброгостів. Урочиста сесія міської ради з нагоди 30-літнього ювілею незалежності України. Рекорд зі встановлення найбільшої барної стійки з льоду (готель «Раймонд»). Велике спортивно-патріотичне свято в с. Станиля. Фестиваль «Доля» як лебедина пісня Мар`яна Гаденка.

Вересень. Форум місцевого розвитку. Розпочато спорудження дороги між селами Орів та Зимівки. Святкування Міжнародного дня туризму за участі гурту «Kalush». Спортивний забіг в честь героїв України. Розпочато проєкт «Великий Трускавець» в музеї історії міста-курорту (презентації сіл громади).

Жовтень. Відкритий турнір з рибальства у Доброгостові. Підписання угод про партнерство та співробітництво з турецьким містом Кемер та італійським містом К`янчано Терме. Нав`язування контактів з Генеральним консульством Чехії у Львові та наміри співпраці з чеським курортом Карлові Вари. Кадрові зміни в культурі: Народний дім Трускавця та Трускавецьку центральну бібліотечну систему очолили Олег Чернявий (раніше очолювала Людмила Лесишак) та Галина Грицило (раніше очолювала Наталія Марковецька). Зустріч з нардепом Тарасом Батенком та обговорення теми громадського простору на базі котельні на вул. Івасюка. Акція «Озеленення планети» за участі міського осередку партії «Громадянська позиція». Встановлення нового спортивного майданчика в курортному парку. Капітальна реконструкція даху в школі с. Модричі. Дитячо-юнацький фестиваль «Сурми звитяги». Анонс прямого залізничного сполучення Трускавця та польських міст на зустрічі міністрів інфраструктури України та Польщі Олександра Кубракова та Анджея Адамчика.

Листопад. Замощення бруківкою доріжок в курортному парку (від пам’ятника Міцкевичу до джерела «Юзя»). Початок очистки питного озера.

Грудень. Місяць розпочався з фіксації двох рекордів в один день: найдовшої вулиці в Україні (14 км.) – в с. Орів, та музичного скверу Трускавецької школи мистецтв. А потім були Міжнародний конкурс вокалістів «Пам`яті Мусліма Магомаєва» та вже традиційний «Ukr West Art Fest», перше засідання Асоціації курортів України та вручення «Малих кришталевих лотосів», свято Миколая та відкриття ялинки, різдвяний ярмарок. Трохи дощу, і сніг, багато снігу плюс мороз. Святково зустрів Трускавець 2021 рік, святково його і проводжає.

В.К.

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