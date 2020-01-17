Трускавець вшанував Героя-земляка

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Сьогодні, 17 січня, виповнилося п’ять років з дня загибелі нашого земляка-Героя Ігоря Йосифовича Дідача. Він помер 17.01.2015 у Київському військовому госпіталі від важких поранень, отриманих в зоні АТО.

Вшанування пам`яті Героя розпочалося біля його могили в селі Модричі. Розділити біль втрати з мамою Вірою та сестрою Галиною прибули побратими-воїни, волонтери, однокласники. Отець Володимир Бондарчук відслужив панахиду на могилі світлої пам`яті Ігоря, і залунала над Модричами та світом тужлива «Вічная пам`ять».

Згодом вшанування перенеслося до пам’ятного куточка Героя біля його рідної школи – СЗШ №1 м. Трускавця. Після панахиди спом’янули воїна-Героя його побратим Леонід Федевич, секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко, а учні школи прочитали патріотичний вірш про нелегкі умови життя воїнів-захисників у зоні АТО-ООС та виконали Державний гімн України.

А потім у вужчому колі родини, побратимів та однокласників знову залунали спогади про Ігоря Дідача – як люблячого батька, хорошого друга, майстра на всі руки, побратима, котрий не цурався ніякої роботи, завжди поспішав на допомогу, і вмів з першого погляду відрізнити щирих людей від фальшивих. Після того як вже всі сльози виплакані, залишається лише світлий спомин про Ігоря, Героя, завдяки якому і завдяки таким як він ми живемо у вільній державі, – зазначила волонтер, науковець-музейник з Дрогобича Марія Головкевич.

Вічная пам`ять нашому землякові-Героєві Ігореві Дідачу… І подяка йому за те, що завдяки його подвигу ми з вами можемо жити…

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