У Дрогобичі відкрили ще один спортивний майданчик

12.09.2019 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба Львівської ОДА, учора, 11 вересня, у Дрогобичі неподалік місцевої школи №17 відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям. Загальна вартість проекту 1 млн 480 тис грн, з яких 700 тисяч гривень виділено з обласного бюджету.

Майданчик облаштовано в межах реалізації Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на період до 2021 року.

Всього у Львівській області у 2019 році заплановано облаштування 88 спортивних майданчиків, з яких 60 з тренажерним обладнанням, 24 зі штучним (трав’яним) покриттям та 4 зі штучним (наливним) покриттям.

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