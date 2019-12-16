Турнір «Karpatia OPEN» стартував на Буковиці

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Незважаючи на те, що зима ніяк не завітає до нас з її морозами і снігом, гірськолижний комплекс «Буковиця», котрий знаходиться в м. Борислав біля курорту Трускавець, 14 грудня розпочав сезон зимового відпочинку. В цей день до Буковиці приїхало багато поважних гостей, а також прихильники і друзі цього новітнього центру зимових розваг. Адже 14 грудня разом з офіційним відкриттям сезону 2019-2020 на Буковиці ще й святкували всесвітній День гір, а крім того відбулось офіційне засідання міжнародного організаційного комітету дитячих інтернаціональних змагань з гірськолижного спорту «Karpatia OPEN».

Голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько розпочав засідання з представлення учасників і запрошених гостей. Участь в засіданні взяли Міхал Внук – заступник бургомістра міста Устрики Дольні (Польща), Андрій Кульчинський – міський голова Трускавця, Ігор Кобилецький – заступник міського голови Борислава, Василь Качмар – заступник міського голови Дрогобича, Наталія Табака – керівниця управління розвитку туризму та курортів Львівської ЛОДА, Віталій Мицак – власник гірськолижного комплексу «Буковиця», Ольга Зіньків – представниця Федерації лижних видів спорту України.

Учасники комітету подивились фільм про «Karpatia OPEN 2019», після чого заслухали основну технічну і організаційну інформацію щодо проведення міжнародних змагань. Головою організаційного комітету «Karpatia OPEN» знову було обрано Івана Цегенька, а спортивним директором – Дмитра Мицака. Змагання розпочнуться в Устриках Дольних (Польща) 7 – 8 січня 2020 року на схилах гірськолижного комплексу «Лаворта», український етап відбудеться в Буковиці 30 – 31 січня. Ці два етапи включені в календар міжнародних змагань під егідою всесвітньої лижної федерації FIS. Завершаться змагання відкритим кубком в Словаччині 11 – 12 березня.

Після завершення робочого засідання всі гості мали можливість оглянути, що було зроблено на ГК «Буковиця» протягом року, почастуватись смачним бограчем і пловом, котрий приготував партнер управління туризму і курортів ЛОДА, знаменитий кухар і президент SHEF’sUA Іван Янчишин, а також вперше піднятись на вершину гори, скориставшись новозбудованим чотирикрісельним витягом.

– Хочу найперше побажати всім нам гарної зимової погоди зі снігом і помірним морозом. Це буде запорукою успішного проведення гірськолижного сезону, – розповідає заступник бургомістра Устриків Дольних Міхал Внук. – Дякую за запрошення і мені надзвичайно приємно, що наше містечко вже вдруге прийматиме ці міжнародні дитячі змагання. Також приємно вражений побаченим на Буковиці, інфраструктурою, наявністю великої кількості хорошого спорядження та дуже відповідальним підходом до своєї справи.

До розмови долучається Наталія Табака – керівниця управління туризму і курортів Львівської обласної державної адміністрації:

– Приємно, що туристичний потенціал Львівщини розвивається. Управління, котре я очолюю, завжди готове підтримати і допомогти в реалізації проектів, котрі розвивають туризм та рекреацію в нашому регіоні, а також популяризують Україну. Хочу побажати організаторам і учасникам змагань втілення всіх задумів та хороших спортивних результатів!

Отож новий зимовий сезон розпочато. Сподіваємось, він принесе нові неповторні враження з неперевершеними зимовими емоціями!

Іван Цегенько, голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України»

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