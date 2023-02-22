У Києві презентували мотиваційну збірку «Франко для фронту»

22.02.2023 | Filed under: Публікації

До річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, Міжнародний фонд Івана Франка презентував збірку вибраних поетичних творів Івана Франка, які покликані мотивувати українських захисників та захисниць на боротьбу, підтримати “дух, що тіло рве до бою” і надихати до нашої спільної великої Перемоги.

«Ми хочемо слову Франка полегшити шлях до фронту для того, щоб наші захисники і захисниці могли в хвилини тиші, коли не летять ракети і не відбувається тріскотні з автоматів, почитати поетичні твори Франкової спадщини, якими автор намагався донести до українців своє бачення ролі й місця громадянина в державі та участі у розвитку України», – зазначив директор Фонду та автор ідеї Ігор Курус відкриваючи презентацію у Медіацентрі Україна.

У збірці «Франко для Фронту» містяться окремі патріотичні поезії, твори любовної лірики, фрагменти гумористичної спадщини Івана Франка, твори про віру та мудрість. Поезії згруповано у п’ять циклів, кожен з яких має свою назву: «Непобіджена злими ворогами Україна встане…», «Се любов моя плаче так гірко…», «І сила, й м’якість, дотеп і потуга…», «Сходить між людей Христос…» та «Немає друга понад мудрість».

Збірка була видана Міжнародним фондом Івана Франка у видавництві «Посвіт» накладом в 1тисячу примірників. Мотиваційну збірку передаватимуть на фронт через волонтерів, а також поширюватимуть серед бійців, які вирушатимуть на передову. Електронний варіант буде доступним на сайті Фонду.

У створенні збірки «Франко для Фронту» також взяли участь: ректор Київського національного університету імені Т.Шевченка Володимир Бугров, Голова Правління Львівського товариства у м. Києві Т.Смовженко, професор Львівського національного університету імені Івана Франка, голова Правління Фонду Святослав Пилипчук та заступниця директора Фонду Ольга Нижник, яка стала упорядницею і автором ідеї щодо силуету Франка з його криптонімами і псевдонімами.

Вл. інф.

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