У Києві презентували мотиваційну збірку «Франко для фронту»

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До річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, Міжнародний фонд Івана Франка презентував збірку вибраних поетичних творів Івана Франка, які покликані мотивувати українських захисників та захисниць на боротьбу, підтримати “дух, що тіло рве до бою” і надихати до нашої спільної великої Перемоги.

Збірка була видана Міжнародним фондом Івана Франка у видавництві «Посвіт» накладом в 1тисячу примірників. Мотиваційну збірку передаватимуть на фронт через волонтерів, а також поширюватимуть серед бійців, які вирушатимуть на передову. Електронний варіант буде доступним на сайті Фонду.

У створенні збірки «Франко для Фронту» також взяли участь: ректор Київського національного університету імені Т.Шевченка Володимир Бугров, Голова Правління Львівського товариства у м. Києві Т.Смовженко, професор Львівського національного університету імені Івана Франка, голова Правління Фонду Святослав Пилипчук та заступниця директора Фонду Ольга Нижник, яка стала упорядницею і автором ідеї щодо силуету Франка з його криптонімами і псевдонімами.

Вл. інф.

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