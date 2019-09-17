У п’ятницю в Трускавці пройде Олімпійський урок

17.09.2019 | Filed under: Новини

У п’ятницю, 20 вересня, у Трускавці пройде Олімпійський урок. Про це 16 вересня на щотижневій понеділковій нараді повідомив начальник відділу сім`ї, молоді та спорту ТМР Роман Коваль. Найактивніші учасники уроку отримають призи від гірськолижного комплексу «Буковиця», зазначив посадовець.

Олімпійський урок пройде на центральній площі курорту – Майдані Незалежності. Початок спортивного заходу о 14.00.

Нагадаємо, що у Трускавці Олімпійський урок вперше було проведено восени минулого року з ініціативи ГК «Буковиця» (м. Борислав, директор Віталій Мицак), Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» (голова правління Іван Цегенько) та Олімпійського чемпіона з гірськолижного спорту, уродженця м. Борислава Дмитра Мицака. Тоді в проекті «Олімпійський урок» взяли участь чотири міста Львівщини: Борислав, Дрогобич, Трускавець та Старий Самбір.

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