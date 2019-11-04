У Трускавці проведуть акцію до річниці звірячого вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк

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Сьогодні, 4 листопада, у Трускавці громадські активісти проведуть акцію «Хто замовив Катю Гандзюк?», приурочену до першої річниці від смерті дівчини. Акція розпочнеться о 19.00 на майдані Кобзаря (майданчик перед музеєм Михайла Біласа та знаком «Truskavets»).

Катерина Гандзюк (17 червня 1985 – 4 листопада 2018) – депутатка Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області. 31 липня 2018 року на неї було здійснено напад – дівчину облили сірчаною (сульфатною) кислотою. В результаті отриманих травм Катя після довгих та важких мук померла 4 листопада 2018 року.

Спускання «на гальмах» «справи Гандзюк» стало однією з причин поразки на виборах тодішнього Президента України Петра Порошенка, вважають деякі експерти та аналітики. Після президентських та парламентських виборів 2019 року «справа Гандзюк» досі не завершена, тож активісти продовжують нагадувати владі та суспільству, що замовники вбивства Катерини Гандзюк мусять бути названими по прізвищах і покараними.

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