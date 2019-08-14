У Трускавці проведуть ворк-шоп “Емоційний інтелект”

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У п’ятницю, 16 серпня, у Трускавці буде проведено work-shop “Емоційний інтелект”. Захід відбудеться в приміщенні готельно-курортного комплексу «Карпати» і триватиме дві години (17.00-19.00). Під час ворк-шопу відбудеться презентація Міжнародної школи тренерів «DVіЖ»

«Останнім часом стало популярним вивчення емоційного інтелекту. Чи справді це так важливо? Давайте спробуємо розібратися!

Ми щодня стикаємось з купою емоцій, а деякі з них навіть не можемо назвати. Ми звикли не перейматися такими дрібницями як стурбованість, замилування, зачудування чи хвилювання – бо це все емоційні напівтони.

А чи справді це неважливо? Будь-які придушені емоції залишаються з нами і лише накопичуються, стаючи причиною поганого самопочуття, проблем зі сном, зниження концентрації, ефективності та навіть проблем зі здоров’ям! Щоб отримати відповіді на ці та інші запитання, запрошуємо Вас прийняти участь в work-shop “Емоційний інтелект”, – запрошують тренери

Спікерами на ворк-шопі будуть бізнес-тренер Володимир Новацький та психолог Оксана Грицюта. Участь безкоштовна при умові попередньої реєстрації за тел. 096-732-25-79 (Василь).

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