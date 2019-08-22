У Трускавці пройде християнський курс «Нове Життя»

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13-15 вересня у Трускавці при церкві св. пророка Іллі (УГКЦ) пройде християнський курс «Нове Життя». Про це повідомляє Спільнота «Галилея» УГКЦ, яка проводить даний курс. На зустріч запрошуються ті, хто хоче бути ще ближче до Бога, хто відійшов від Бога, але хоче повернутися, та ті, хто потребує нового подиху надії і радості у своєму житті. Курс «Нове Життя» базується на багатьох практичних прикладах і життєвому досвіді мирян, які провадять учасників до рішення вірити і дають можливість відкрити присутність Ісуса Христа в своєму житті.

Програма курсу «Нове Життя»: 13 вересня, п’ятниця – з 16 до 20 год., 14 вересня, субота – з 9 до 19 год., 15 вересня, неділя – з 10.30 до 16.00. Записатися на курс можна за тел. 097-791-16-86 (п. Оксана).

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