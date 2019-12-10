У Трускавці пройде конференція «Мінеральні води Трускавця: актуальні питання видобутку, підготовки та збереження їх лікувальних властивостей»

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У середу, 11 грудня, у Трускавці в готелі «Mirotel Resort & SPA» відбудеться конференція на тему «Мінеральні води Трускавця: актуальні питання видобутку, підготовки та збереження їх лікувальних властивостей». Захід приурочено до 70-ліття створення ГГРЕС (гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції). В програмі конференції передбачено екскурсію в першу зону суворої охорони трускавецьких мінеральних вод (курортна балка).

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