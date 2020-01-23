У Трускавці пройде зустріч на тему «Готуємось до інституційного аудиту разом»

23.01.2020 | Filed under: Новини

Управління Державної служби якості освіти у Львівській області проведе у Трускавці зустріч на тему «Готуємось до інституційного аудиту разом». Захід пройде у понеділок, 27 січня, на базі СЗШ №3 м. Трускавця.

Питання, що розглядатимуться:

– про зовнішню систему забезпечення якості освіти;

– про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

– про принципи, критерії, індикатори, напрями й умови інституційного аудиту закладу освіти;

– про рекомендації щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу освіти.

На зустріч запрошують керівників закладів освіти м. Трускавця та журналістів. Початок заходу о 11.00.

(Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України
    17.01.2020 | 10:31

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)День туризму у Трускавці (афіша) (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)Доґ-Фест у Трускавці (афіша) (0)

  • Оголошення
    10.12.2019 | 09:22

    Виконуємо внутрішні роботи (шпаклювання, плитка та інше). Телефон 097 032 95 36 (Степан). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Приватні оголошення (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Оголошення (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви