У Трускавці пройде зустріч на тему «Готуємось до інституційного аудиту разом»

Управління Державної служби якості освіти у Львівській області проведе у Трускавці зустріч на тему «Готуємось до інституційного аудиту разом». Захід пройде у понеділок, 27 січня, на базі СЗШ №3 м. Трускавця.
Питання, що розглядатимуться:
– про зовнішню систему забезпечення якості освіти;
– про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
– про принципи, критерії, індикатори, напрями й умови інституційного аудиту закладу освіти;
– про рекомендації щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу освіти.
На зустріч запрошують керівників закладів освіти м. Трускавця та журналістів. Початок заходу о 11.00.
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