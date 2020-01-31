У Трускавці пройдуть ювілейний фестиваль церковних хорів та концерт класичної музики для дорослих

31.01.2020 | Filed under: Публікації

Вже вп`яте у Трускавці пройде міський фестиваль церковних хорів, який з 2016 року в місті-курорті щорічно організовують Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ та Релігійно-Просвітницький центр імені отця Івана Валюха.

V Ювілейний міський фестиваль церковних хорових колективів відбудеться у неділю, 9 лютого, в церкві св. прор. Іллі. Участь в ньому візьмуть церковні хори трьох греко-католицьких храмів міста: церкви св. Миколая, церкви св. прор. Іллі та церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Також виступить вертеп Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького. Початок фестивалю церковних хорів о 18.00.

Натомість в середу, 5 лютого, відбудеться концерт класичної музики. Художній музей Михайла Біласа запрошує в цей день на концерт камерної класичної музики “Тамуємо спрагу краси” за участю студентів Дрогобицького музичного коледжу ім. В.Барвінського. У часі завершення циклу Різдвяних свят музей подарує вечір чудової музики, співу та поезії. Концерт розпочнеться о 17.00, вхід вільний.

А для тих, хто любить класичну музику, нагадуємо, що вечори органної класичної музики та духовної поезії проходять у трускавецькому костелі (вул. Суховоля, 1) щовівторка, щоп’ятниці та щонеділі о 20.00.

Володимир Добрий

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