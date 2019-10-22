У Трускавці пройдуть шахові «Осінні старти»

22.10.2019 | Filed under: Новини

У середу, 23 жовтня, у Трускавці в Будинку учнівської творчості відбудеться шаховий турнір «Осінні старти-2019». Організатори турніру: Будинок учнівської творчості м. Трускавця, відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради та Федерація шахів і шашок міста Трускавця.

Змагання проводитимуться серед учнів 1-4-х класів загальноосвітніх шкіл міста та гуртківців БУТ. У програмі «Осінніх стартів» окрім шахового турніру передбачено і перегляд фільму «Шахи серед нас». Головний суддя турніру – Володимир Винницький. Початок о 15.00.

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