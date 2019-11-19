У Трускавці рятувальники відшукали заблукалого у лісі чоловіка

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Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, 18 листопада о 16:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу м. Трускавець пішов в ліс по гриби та заблукав чоловік 1952 року народження. В результаті організованих пошукових робіт пожежно-рятувальним відділенням о 17:15 заблукалого знайдено та передано працівникам медичної допомоги. До пошукових робіт залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

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