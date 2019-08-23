У Трускавці в День Державного Прапора пройшли майстер-класи

0 SHARES Share Tweet

У п’ятницю, 23 серпня, в День Державного Прапора України відбулися майстер-класи для підростаючого покоління. Символічний майстер-клас з розпису пряників (у кольорах українського стяга) пройшов в Художньому музеї Михайла Біласа. Натомість в ГКК «Карпати» відбувся майстер-клас з гончарства, під час якого діти з різних країн світу мали можливість долучитися до традиційного українського промислу – виготовлення глиняного посуду, зокрема глечиків. І в музеї, і в оздоровниці дітки були надзвичайно задоволеними від виконаної роботи. Зроблені своїми руками витвори вони мали можливість забрати з собою.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)