У Трускавці відкриють Клуб творчих людей

16.12.2019 | Filed under: Новини

У суботу, 21 грудня, за підтримки Трускавецької міської ради та ряду спонсорів в готелі «Трускавець 365» відбудеться відкриття Клубу творчих людей м. Трускавця «Creative HuB». Початок о 16.00.

Проект «Creative HuB», що в перекладі означає «культурний центр», несе в собі ідею відкриття в Трускавці Клубу спілкування творчих людей, щоб Трускавець окрім туризму став тим культурним центром, де будуть виростати нові зірки. Вже існуючі колективи будуть мати можливість самореалізовуватись. Метою Клубу творчих людей є відновлення живого спілкування між творчими особистостями, а також створення інформаційних приводів, соціальних заходів та мистецьких майданчиків для їх самореалізації, тим самим підтримувати, сприяти розвитку культури в нашому регіоні та робити її ще більш прогресивною.

Шоу “Wow show” пройде 21 грудня під егідою проекту “Creative HuB”. В ньому візьмуть участь різні талановиті люди нашого регіону (музиканти, танцюристи, майстрині тощо) та запрошені гості: відомі дизайнерки одягу, вихідці з наших теренів Lesia Semi та Наталія Мацигін, а також відома трускавецька художниця Наталія Поліщук.

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