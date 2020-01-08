В музеї Біласа відкрито виставку живопису родини Копчаків «Сни зимової ночі»

08.01.2020 | Filed under: Новини

У суботу, 4 січня, у Трускавці в Художньому музеї Михайла Біласа відкрито виставку «Сни зимової ночі». Експозицію в декількох кімнатах на першому поверсі музею склали картини творчої родини Копчаків: патріарха роду світлої пам`яті Юрія Копчака, його дружини Віри Копчак, їхніх дітей, зятів, невісток та онуків.

На відкритті виставки виступили директорка музею Олена Білас-Березова, депутат міської ради Олег Карпин, начальниця відділу культури Тетяна Татомир, громадська діячка та поціновувачка мистецтва Лілія Собко, митці Віра Копчак, Андрій Копчак, Наталія Поліщук, вихованка Трускавецької школи мистецтв ім. Р. Савицького Софія Сливка, інформує пресслужба Трускавецької міської ради.

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