Вчимося на прикладі повстанців-Героїв

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Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, напередодні Дня захисника України та Дня створення УПА в повстанській криївці музею міста-курорту Трускавець пройшов урок для учнів 8-В класу СЗШ №1 м. Трускавця на відповідну тематику. Провела його наукова співробітниця музею Марія Курищук. Діти ознайомилися з історією Української Повстанської Армії, на власному прикладі відчули як це перебувати у підземній криївці, переглянули пізнавальні слайди та фільми.

Участь в заході взяв і міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Його розповідь була пізнавальною та цікавою. Андрій Богданович розповів про загибель у 1944 році в лісах Рівненщини (історична Волинь) свого дідуся-повстанця, про родину Євгена та Марії Гарабачів з Уличного, котрі були найближчими сподвижниками Степана Бандери і чия могила знаходиться на цвинтарі в Уличному, про віднайдену нещодавно заміновану повстанську криївку неподалік Трускавецького лісництва, та багато інших цікавих речей.

Восьмикласники мали можливість не лише слухати міського голову Андрія Кульчинського, директорку музею Галину Коваль та наукову співробітницю Марію Курищук, але й взяти участь у цікавих квестах, придумати собі псевдо, оглянути зброю, одяг, предмети побуту українських повстанців.

Такий «виїзний» урок до Дня захисника України та Дня створення УПА – дуже правильне рішення, адже молоді українці мають вчитися на прикладі повстанців і розуміти, що віддати життя за Україну можна і в прямому значенні, як це робило чимало поколінь українських Героїв.

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