Пийте справжню трускавецьку «Нафтусю»: 8 червня відкрито питтєву галерею

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З понеділка, 8 червня, у Трускавці після двомісячної перерви кожен може знову попити справжньої «Нафтусі» з Трускавецького родовища мінеральних вод.

Хоча центральний бювет ще не відновив роботу, адже тривають ремонтні роботи та реконструкція як всередині об’єкту, так і на прилеглій території, та вихід знайшли: відразу біля бічного входу облаштували невеличку питтєву галерею. Зайти в неї вільно може кожен бажаючий, а щоб попити «Нафтусі» потрібно платити гроші в залежності від кількості отриманої води (1 л коштує 8 грн. 80 коп.).

В ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» наголошують, що питтєва галерея діятиме тимчасово, до моменту відкриття бювету. Оновлений бювет можуть відкрити орієнтовно за місяць-півтора.

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