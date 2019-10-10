Великому Трускавцю бути!

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У Німеччині та Польщі адміністративно-територіальна реформа проходила теж боляче. Але зате швидко, методом шокової терапії. В Україні ж реформа почалася в далекому 2014 і … не завершилася й досі. Замість того, щоб дати пів року на обговорення, а потім вольовим рішенням зверху об`єднати населені пункти в спроможні громади, у нас обговорення триває вже п’ять років. Добре, що хоч є надія, що в наступному році ця реформа буде завершена.

На Дрогобиччині наразі створена тільки одна ОТГ – Меденицька. Жодне з міст району поки що не стало центром ОТГ, а Стебник швидше за все не стане ним взагалі. Дрогобич та Борислав потихеньку прикидають котрі села відійдуть під їхню опіку, а Східниця, котра зараз в адміністративному підпорядкуванні Борислава, докладає всіх зусиль, щоб самій стати центром спроможної громади – спільно з гірськими селами.

Не стоїть осторонь цих процесів і Трускавець. Фактично від самого початку розмов про адміністративно-територіальну реформу міський голова Трускавця Андрій Кульчинський чітко задекларував свою позицію – він за Великий Трускавець. Тобто не курорт у тісних межах окружної вулиці (Городище-Карпатська-Стуса-Мазепи-Сагайдачного-Бориславська), не Трускавець з двома найближчими селами, котрі не надто бажають об’єднуватися з нами, а велика спроможна сім`я з восьми населених пунктів.

Про те, що тільки в єдності сила, і що сусіди просто приречені жити в мирі та злагоді, говориться багато. Але одне діло говорити, а інше – реалізувати добрі наміри на практиці. Трускавець в особі міського голови демонструє добру волю до співпраці з найближчими селами, і ця добра воля проявляється не тільки у відвідуванні патріотичних заходів чи якихось заяв, а й у реальній співпраці. І одним з прикладів є візит до Доброгостова німецької делегації.

Візит відбувся 10 жовтня. Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, під час засідання українсько-німецької групи в Трускавецькій міській раді 9 жовтня обговорювалося питання допомоги Німеччини (землі Ватлінґен) для пожежної частини Трускавця. Партнери виявили готовність посприяти з технікою для околиць курорту, де по завершенні реформи з децентралізації будуть створені добровільні пожежні дружини. Як зазначили німецькі колеги, вони подарують пожежну техніку для сіл, які увійдуть до Трускавецької ОТГ.

А вже 10 жовтня четверо представників німецької делегації (бургомістр Ватлінґену Вольфґанґ Ґрубе, його заступник та двоє представників пожежної частини) в супроводі міського голови Трускавця Андрія Кульчинського та керівника Державної пожежно-рятувальної частини №7 Василя Несенюка відвідали село Доброгостів та оглянули локацію, де може розміщуватися добровільна пожежна дружина планованої Трускавецької ОТГ.

Під час зустрічі в Доброгостові на території птахофабрики були оглянуті бокси, де може зберігатися пожежна техніка. Невеличку екскурсію територією провів власник птахофабрики Мирослав Янів. Німецьких партнерів Трускавця цікавили питання водозабезпечення майбутньої добровільної пожежної частини, наявність гідрантів у селах, близькість цієї локації до водойм (річок та озер) та інші робочі питання.

Під час повернення до Трускавця гості оглянули Доброгостівське озеро, котре теоретично може використовуватися як питне або рекреаційне.

– І питання створення добровільної пожежної дружини, і питання розвитку територій навколо Трускавця можна буде предметно обговорювати тільки після завершення адміністративно-територіальної реформи. Проте вже зараз ми маємо думати над вирішенням питань безпеки, дій при форс-мажорних обставинах, взаємодопомоги між сусідніми населеними пунктами – незалежно від того чи будуть вони в складі однієї ОТГ, чи ні. Питання де саме буде розміщена добровільна пожежна частина, наразі залишається відкритим. Але наші німецькі партнери вже заявляють, що готові допомогти нам необхідною технікою, адже вони розуміють важливість цього питання, – прокоментував візит німецької делегації до Доброгостова міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

До речі, сільський голова с. Уличне Святослав Стефанків теж повідомив про зацікавленість проєктом добровільної пожежної дружини. І в Доброгостові, і в Уличному сільські громади під час громадських обговорень висловлювалися за співпрацю з Трускавцем в рамках однієї ОТГ.

Як бачимо з інформації, котру подала мерія Трускавця, німці готові допомогти не лише Трускавцю, але і найближчим селам. Що цікаво, німецька сторона навіть не припускає такої думки, що чи то села не захочуть об’єднуватися з містом-курортом, чи то місто відмовиться від перспективних територій, де можна зробити багато добрих та корисних речей.

Як жаль, що цього не хочуть бачити та розуміти постійні критикани. Звісно, вони діють за принципом «Все, що влада робить чи не робить – це погано та дуже погано». Правда ж полягає в тому, що Великий Трускавець – це взаємовигідний проєкт. Але пересвідчитися в цьому можна буде тільки після того, як формат Трускавецької ОТГ буде остаточно затверджений на урядовому рівні, і села стануть частиною великої та дружньої, багатої та успішної громади з центром в місті-курорті.

Ті ж, що категорично не сприймають Великий Трускавець, уподібнюються до, за перепрошенням, чоловіків, котрі самі себе хочуть оскопити з мотивацією, що не буде бажань – не буде й проблем. А що кінь чи осел, а що віл чи мул – то є ве-е-елика різниця!

Володимир Добрий, фото з Фейсбук-сторінки Трускавецької міської ради

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