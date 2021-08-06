Відбулася робоча зустріч керівництва Трускавецького відділення соцстраху зі страховим активом санаторію СБУ

06.08.2021 | Filed under: Новини

6 серпня в.о. начальника Трускавецького відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області Макар О.М. та головний спеціаліст перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності Салань Г.Ю. взяли участь у робочій зустрічі зі страховим активом  санаторію «Трускавецький» СБУ. Про це інформує пресслужба Фонду соціального страхування України. Наголошено на покращенні роботи комісії із соціального страхування з питань призначення допомог по тимчасовій непрацездатності. Здійснено аналіз причин росту кількості днів тимчасової непрацездатності за І півріччя 2021 року у співвідношенні до відповідного періоду 2020 року. Обговорено заходи, які необхідно проводити для зниження рівня захворюваності. Розглядалися питання щодо поетапного впровадження електронної форми листків непрацездатності та алгоритм дій страхувальників та застрахованих осіб у процесі отримання допомог по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах тощо. Наголошено на важливості своєчасного подання заяв-розрахунків для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб. Проінформовано про можливість проходження реабілітаційного лікування застрахованими особами, при наявності відповідних медичних показів, в санаторно-курортних закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

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