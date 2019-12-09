Відбулася зустріч міського голови Трускавця з представниками декількох іноземних посольств

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У неділю, 8 грудня, в приміщенні зали засідань Трускавецької міської ради відбулася підсумкова пресконференція ІІ Трускавецького Міжнародного конкурсу вокалістів «Пам`яті Мусліма Магомаєва». Участь в ній взяли журналісти та оператори провідних українських та зарубіжних ЗМІ, члени журі конкурсу, а також представники ряду посольств іноземних держав в Україні. Нагадаємо, що конкурс підтримали такі посольства: Азербайджану, Болгарії, Туркменистану, Польщі, Угорщини, Узбекистану, Литви, Казахстану та Туреччини. Пряму трансляцію пресконференції можна переглянути тут.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих в Одесі (у зв’язку із пожежею в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу). Було повідомлено про зміни в програмі конкурсу у зв`язку з Днем жалоби в Україні. Присутнім на пресконференції учасникам конкурсу були вручені призи від спонсорів, а переможців Міжнародного конкурсу вокалістів буде озвучено під час скромної церемонії закриття конкурсу в Палаці культури імені Т. Шевченка, яка пройде сьогодні о 14.00.

Після пресконференції в кабінеті міського голови Трускавця відбулася зустріч очільника міста-курорту Андрія Кульчинського з представниками посольств іноземних країн в Україні, на якій відбувся обмін думками щодо подальшої співпраці та відносно популяризації нашого міста-курорту в цих країнах.

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