У вересні до нас знову приїдуть китайці

08.08.2019 | Filed under: Новини

У вересні на Львівщині пройде масштабна подія – Дні Китайської Народної Республіки. Про це інформує наше власне джерело. Хоча більшість заходів пройде у Львові, та Трускавець теж не залишиться осторонь, адже має партнера в КНР – місто Ліян. Тож представники делегації з КНР побувають і в нашому місті-курорті.

Підготовка до Днів КНР триває вже зараз. Так, зокрема сьогодні, 8 серпня, відбулася зустріч на цю тему голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського та радника з питань преси Посольства Китайської Народної Республіки в Україні Дін Цзяньвея.

Участь в Днях Китайської Народної Республіки на Львівщині візьме Посол КНР в Україні. Планується організувати фотовиставку, присвячену 70-й річниці з дня  створення КНР та гала–концерт в Оперному театрі. Також пройде українсько-китайський Діловий форум (поки що уточнюється чи у Львові, чи в Трускавці на базі одного з готельних комплексів).

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