У Польщі відкрито барельєф Трускавця

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Сьогодні, 3 лютого, на фасаді мерії польського міста Жешова, яке є побратимом Трускавця, було відкрито барельєф із гербом нашого курорту та написом «Трускавець» польською та українською мовами. Барельєф відкрито за участі трускавецької делегації в складі міського голови Андрія Кульчинського, керуючої справами міськвиконкому Олени Петранич та начальниці управління розвитку міста Наталії Скибак. Трускавчани прибули до Жешова на запрошення очільника цього міста, під час візиту обговорюються деталі та напрямки співпраці обидвох міст. Також трускавецька делегація візьме участь у Міжнародному форумі та туристичній виставці в Жешові. Трускавець співпрацює з Жешовом з кінця минулого року.

Барельєф – це один з різновидів художнього рельєфу, скульптурна композиція, виконана на площині і пов’язана з тлом. Барельєфом називають рельєф, випуклість якого не перевищує половини об’єму скульптури. На фасаді мерії Жешова розміщені барельєфи всіх міст-побратимів цього польського міста, зокрема Буффало та Ґайнесвілль (США), Кляґенфурт (Австрія), Білєфельд (ФРН), Лямія (Греція), Кошице (Словаччина), Сату-Маре (Румунія), Спліт (Хорватія), Ніредьгаза (Угорщина), Рушмур (Великобританія). Трускавець став четвертим партнерським містом Жешова в Україні поряд зі Львовом, Івано-Франківськом та Луцьком, чиї барельєфи теж прикрашають фасад жешовської мерії.

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