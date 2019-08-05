У Трускавці виступив ансамбль автентичної музики з Кувейту

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У суботу, 3 серпня, в рамках Днів Держави Кувейт, які проходили у Львівській області, у Трускавці відбувся виступ ансамблю маестро Аюба Хедра. Концерт проходив на центральній сцені міста-курорту. Його початкові передували короткі вітальні слова міського голови Андрія Кульчинського, Посла Держави Кувейт в Україні Рашида Хаммада Аль-Адвані, професора Володимира Козявкіна та інших офіційних осіб. Також під час концерту для трускавчан та гостей курорту виступив місцевий ансамбль народних інструментів «Галичани».

Окрім концерту автентичної кувейтської музики та пісні Дні Кувейту в Трускавці мали і практичний вимір. Так, зокрема в Міжнародній клініці відновного лікування професора Козявкіна для Посла Держави Кувейт в Україні Рашида Хаммада Аль-Адвані було проведено екскурсію, ознайомлено з лікувальною базою, обговорено подальші плани двосторонньої співпраці для забезпечення пацієнтів з Кувейту якісною реабілітацією на базі клініки у Трускавці.

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