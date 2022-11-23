Війна проросте миром!

23.11.2022 | Filed under: Публікації

Війна росії проти України обов’язково закінчиться нашою Перемогою, після якої настане мир. Цього хочемо, на це надіємося, у це віримо. І наближаємо нашу Перемогу кожен на своєму фронті, кожен на своїй ділянці роботи.

Одним з тих, хто наближає Українську Перемогу, є капелан Руслан Цехмейстер. Волонтер із Трускавця щотижня їздить в найгарячіші пункти нашої держави, на «нуль», в Херсонську, Миколаївську та інші області, щоб надати допомогу, дати людям слово надії. Гуманітарні вантажі Руслан Цехмейстер везе на Південь та Схід, натомість звідти вертається з «трофеями», якщо їх можна так назвати – з уламками мін, залишками снарядів, гільзами. Експозиція з цих трофеїв вже розміщена в музеї Михайла Біласа у Трускавці.

А нещодавно у співпраці з учнями та викладачами Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького капелан Руслан Цехмейстер започаткував ще один проєкт. Його робоча назва: «Війна проросте миром!». Дітки розмальовують гільзи, перетворюючи сірий чи почорнілий хижий метал, який ніс смерть, у яскраві радісні інсталяції. На малюнках світить сонце, колоситься пшениця, і нічого не нагадує про жахливу війну.

А переглянути відеорепортажі про поїздки капелана Руслана Цехмейстера в зону бойових дій можна на Ютюб-каналі «Україна переможе!». Дивіться та підписуйтеся тут – https://www.youtube.com/@war_in_Ukraine

Вл. інф.

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