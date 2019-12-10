Влада Дрогобича дала «задню»?

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Здається, у судовому протистоянні між громадою Брониці та владою Дрогобича поставлено крапку. Як інформує наше власне джерело, на судовому засіданні у справі проти активістів Брониці, яку зініціювала Дрогобицька міська рада, пішов «прорив»: позивач просить суд залишити справу без розгляду. Раніше позивач вимагав від 5 активістів, які блокували Броницьке сміттєзвалище, понад 1 мільйон гривень. Швидше за все, бачачи, що справу вони програють, влада Дрогобича вирішила «з честю» вийти з цієї пікантної ситуації.

Але крапка в цій судовій справі напевно ще не жирна. Бо є інформація, що новий позов проти броничан може подати КП «Комбінат міського господарства» (очолює Сергій Жирний). Отже, тема протистояння між Дрогобичем та Броницею може знову бути предметом розгляду в судових палатах.

Нагадаємо, що протистояння між владою Дрогобича та громадою села Брониця виникло в березні 2018 року. Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради щодо експлуатації полігону твердих побутових відходів (сміттєзвалище), що знаходиться у с. Брониця. Також суд зобов’язав Департамент міського господарства утриматися від вчинення дій, пов’язаних з експлуатацією полігону та здійснити його рекультивацію. Рішення прийнято за позовом одного з мешканців с. Брониця. Причиною звернення до суду стала тривала експлуатація полігону всупереч вимогам екологічних норм та всупереч приписам контролюючих органів про їх усунення. Дрогобицьке міське сміттєзвалище вже понад 10 років експлуатується Департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради з порушенням природоохоронного законодавства, що неодноразово встановлювалося контролюючими органами під час здійснення перевірки, та не заперечувалося самим Департаментом. Проте виконання приписів про їх усунення Департамент ігнорує. Окрім того, після сміттєвої кризи у Львові, сміттєзвалище почало стрімко розростатися. Не дочекавшись відповідної реакції від Броницької сільської ради, мешканці вирішили діяти самостійно.

Апогеєм протистояння між владою Дрогобича та громадою села Брониця стала диверсія за участі «тітушок» 23 липня 2018 року, коли було здійснено спробу силового захоплення смітєєзвалища та прориву на нього з метою подальшого вивезення туди дрогобицького сміття.

Судовий позов проти громадських активістів з села Брониця мав на меті залякати учасників блокади сміттєзвалища, але свого результату не досяг. Адже проти вивезення сміття до Брониці виступили не якихось кілька активістів, а вся громада. А громада, як писав Іван Франко у своєму «Захарі Беркуті», велика сила. І не можна ображати громаду невеликого, але гордого села. А саме це зробив мер міста Котермака…

Очевидно, влада Дрогобича вирішила дати «задню», щоб не ганьбитися і перед броничанами, і перед правоохоронними органами, і перед громадою Дрогобича.

Богдан Правдивий

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