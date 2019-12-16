Внаслідок ДТП загинула жінка

16.12.2019 | Filed under: Новини

Минулого тижня, а саме у вівторок, 10 грудня, біля 17.00 на пішохідному переході неподалік Дрогобицького кільця сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої було травмовано жінку, мешканку с. Модричі. На жаль, жінка від отриманих травм померла. Про це на щотижневій апаратній нараді 16 грудня повідомив начальник Трускавецького відділення поліції Максим Гук. Максим Ярославович зазначив, що у Трускавці це перше ДТП зі смертельним наслідком за останні півтора року. Він висловив пропозицію розглянути можливість кращого освітлення пішохідних переходів біля кілець, зокрема на Дрогобицькому та Стебницькому кільці.

Керівництво Трускавецької міської лікарні звернулося до в.о. генерального директора Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ярослава Пилипця стосовно фахового рівня бригади екстреної медичної допомоги, а також організації їхньої роботи. Про це на нараді в міській раді повідомила заступниця головного лікаря КНП «Трускавецька міська лікарня» Галина Оленич. Оскільки в Трускавецькій лікарні немає нейрохірургічного відділення, то «швидка» повинна була транспортувати жертву ДТП до Дрогобича, а не везти її до Трускавецької лікарні. Жінку врятувати не вдалося, і не тільки тому, що було втрачено дорогоцінний час, але й через те, що отримані внаслідок ДТП травми були несумісні з життям.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Оголошення
    10.12.2019 | 09:22

    Виконуємо внутрішні роботи (шпаклювання, плитка та інше). Телефон 097 032 95 36 (Степан). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Приватні оголошення (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Оголошення (0)

  • Оголошення: знайдено ключі
    25.11.2019 | 09:32

    В неділю, 24 листопада, після обіду була знайдена зв’язка ключів біля будинку № 72 на вул. Стебницькій у м. Трускавці. Власнику ключів прохання звертатися за тел. 067-977-82-12 (п. Уляна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Повідомлення (0)На Сколівщині відбудеться фестиваль української середньовічної культури […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви