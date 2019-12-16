Внаслідок ДТП загинула жінка

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Минулого тижня, а саме у вівторок, 10 грудня, біля 17.00 на пішохідному переході неподалік Дрогобицького кільця сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої було травмовано жінку, мешканку с. Модричі. На жаль, жінка від отриманих травм померла. Про це на щотижневій апаратній нараді 16 грудня повідомив начальник Трускавецького відділення поліції Максим Гук. Максим Ярославович зазначив, що у Трускавці це перше ДТП зі смертельним наслідком за останні півтора року. Він висловив пропозицію розглянути можливість кращого освітлення пішохідних переходів біля кілець, зокрема на Дрогобицькому та Стебницькому кільці.

Керівництво Трускавецької міської лікарні звернулося до в.о. генерального директора Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ярослава Пилипця стосовно фахового рівня бригади екстреної медичної допомоги, а також організації їхньої роботи. Про це на нараді в міській раді повідомила заступниця головного лікаря КНП «Трускавецька міська лікарня» Галина Оленич. Оскільки в Трускавецькій лікарні немає нейрохірургічного відділення, то «швидка» повинна була транспортувати жертву ДТП до Дрогобича, а не везти її до Трускавецької лікарні. Жінку врятувати не вдалося, і не тільки тому, що було втрачено дорогоцінний час, але й через те, що отримані внаслідок ДТП травми були несумісні з життям.

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